Splitski vijećnik: 'Medicinski potpomognuta oplodnja je nemoralna. Manipulira se...'

U splitskom Gradskom vijeću na rasporedu je danas bila rasprava o proračunu. Ali sve je otišlo u sasvim drugom smjeru, sve zbog stavke - medicinski potpomognuta oplodnja, za koju je osigurano 2,5 mil. eura.

Vijećnik DOMiNa Lovro Meštrović usprotivio se ovoj mjeri...

- Smatram da se ni Grad ni država ne bi trebali miješati u bioetička pitanja. Predstavljamo građane Splita, a znamo da je većina njih – oko 80 posto – katoličke vjeroispovijesti. Medicinski potpomognuta oplodnja smatra se nemoralnom praksom jer, iako se pokušava pomoći stvaranju jednog života, istodobno se manipulira drugima – zametcima – od kojih mnogi na kraju budu uništeni. Učinit ću sve da se ta stavka više nikad ne nađe u proračunu - kazao je Meštrović, piše Dalmatinski portal.

Dodao je i da ‘nije sve što je moguće, moralno prihvatljivo’.

– Gradsko vijeće predstavlja većinom katolike, a naravni zakon, potvrđen i od strane četiri najveća medicinska fakulteta u Hrvatskoj, jasno kaže da život počinje začećem. Prema tome, smatram da je takva praksa moralno neprihvatljiva – zaključio je.

Ovo skandalozno izlaganje izazvalo je burne reakcije u vijećnici. Odmah se javio Bojan Ivošević..

- Kad izađete iz vijećnice i prošetate Rivom, možda sretnete dijete koje je rođeno zahvaljujući upravo toj gradskoj potpori. To je jedna od najljepših priča ovog mandata – da je zahvaljujući Gradu Splitu stvoren novi život. Svi govore o demografiji, ali rijetki doista pomažu roditeljima. Poznajem mnoge katolike koji su upravo zahvaljujući medicinski potpomognutoj oplodnji dobili djecu. Stigmatizirati ih na ovaj način je strašno. Možda ne govorite zlonamjerno, ali ti ljudi će ovo čuti. I kad ih vi, kao pripadnik iste vjere, ovako napadate – to boli - kazao je Ivošević, piše Dalmatinski portal...

Meštrović je u replici odgovorio da dostojanstvo osoba rođenih putem MPO-a nije upitno, ali da 'zaboravljamo na one koji su tijekom postupka umrli'.

Rasprava se na kraju smirila...

- Mi ovdje ne vodimo teološke rasprave. Ne predstavljamo samo katolike, nego sve građane Splita – bez obzira na vjeru, nacionalnost ili rasu. Medicinski potpomognuta oplodnja definirana je zakonom i sve se odvija u skladu s njim. Grad Split samo pomaže onima koji žele postati roditelji - kazao je vijećnik Jakov Prkić...