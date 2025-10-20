Obavijesti

News

Komentari 1
ŽENE PROLAZE PAKAO

Strašna istina o porodima u Srbiji: Kad odeš tamo, oprostiš se sa svojim dostojanstvom...

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Strašna istina o porodima u Srbiji: Kad odeš tamo, oprostiš se sa svojim dostojanstvom...
Ilustracija | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Šokantni uvjeti za rodilje u srpskim bolnicama! Nehumani postupci i sustavno zanemarivanje traumatiziraju majke. Ginekolozi priznaju: "radimo kao na traci"

Brijanje, oksitocin, Kristellerov zahvat, vakuumsko izvlačenje djeteta – to je rutinski redoslijed koji u Srbiji čeka rodilje u mnogim bolnicama. Ginekolozi priznaju da rade „kao na traci“, a posljedice snose same žene. Istraživanje DW-a otkriva sustavne propuste i nehumano postupanje koje duboko traumatizira majke.

„Kažu: kad odeš u Betaniju, oprostiš se sa svojim dostojanstvom. Je li to normalno?“, govori jedna žena o iskustvu u novosadskoj rodilišnoj bolnici. Druga dodaje: „U mom selu više brinu o kravama nego što su liječnici brinuli o meni.“

Žene opisane u istraživanju DW-a prolaze kroz rutinske, invazivne postupke koji Svjetska zdravstvena organizacija ne preporučuje, osim ako postoji jasan medicinski razlog ili izričit zahtjev rodilje. Brijanje, klistir, oksitocin – sve se primjenjuje odmah po dolasku u rodilište, ubrzavajući porod, ali povećavajući bol i rizik za komplikacije.

TKO JE FILIP IVANOVIĆ (33)? Crnogorski kriminalac ubijen na igralištu u Beogradu: Skinuo si nanožnicu, nestao krajem 2024.
Crnogorski kriminalac ubijen na igralištu u Beogradu: Skinuo si nanožnicu, nestao krajem 2024.

„To je bilo toliko intenzivno i agresivno“, prisjeća se Stefani Š. iz Novog Sada. Nakon što joj je ubrizgan oksitocin, trudovi su postali gotovo neizdrživi. „Nisu mi rekli ništa, samo su mi zabili ruku i probušili vodenjak.“

Primjena oksitocina u rodilištima često nije medicinski nužna, već rezultat organizacijskih pritisaka. „Iskreno, i da odlučim ne davati indukciju, nemam kamo sa sljedećim ženama koje čekaju na ulazak u rađaonicu“, priznao je načelnik jednog novosadskog rodilišta, kako navodi psihologinja Biljana Stanković.

Nataša S. iz Rume opisuje Kristellerov zahvat i vakuumsko izvlačenje svoje bebe: „Liječnica je skakala po mom trbuhu, a dijete je dobilo otok na glavi. Idućih dana strahovala sam od ozbiljnih komplikacija.“

UHITILI MAJKU? Strava u Srbiji: U ulici u Novom Sadu pronašli su mrtvu bebu
Strava u Srbiji: U ulici u Novom Sadu pronašli su mrtvu bebu

Podaci i dokumentacija rodilišta pokazuju nesklad i nemar. U Zdravstvenom centru Loznica navode da se nalijeganje na trbuh primjenjuje u 90 posto poroda, iako načelnik ne zna ni tko je autor tog podatka. Većina rodilišta vodi evidenciju netočno ili nepotpuno, a nadležni instituciji poput Instituta „Milan Jovanović Batut“ ne provjeravaju ni ne analiziraju te podatke.

I dok stručnjaci upozoravaju da bi indukcija i ubrzavanje poroda trebali biti iznimke, u praksi se često primjenjuju zbog manjka osoblja, pretrpanosti rodilišta i uhodane rutine. „Žene su u velikim rodilištima kao na traci“, objašnjava Jasmina Mihnjak, urednica Roditeljskog portala „Svijet za nas“.

Psihološka i fizička trauma žena je dugotrajna. Stefani se i mjesecima nakon poroda trese kad prođe pored rodilišta u kojem je rođena njezina beba. Jelena P. iz Beograda je nakon dva mjeseca otišla pogledati svog liječnika u oči i pitala: „Je li 2023. godine normalno da žena preživi ono što sam ja preživjela?“ Liječnik je slegnuo ramenima: „Najbolje je da taj slučaj zaključate u ladicu.“

I dok Srbija sada ima nacionalni vodič za prirodni porod, čija je svrha regulirati zastarjele prakse i zaštititi prava pacijentica, stručnjaci upozoravaju da će njegova primjena zahtijevati vrijeme i resurse. Stanje u rodilištima pokazuje koliko teško pretrpan sustav utječe na tijek poroda i zašto žene i dalje plaćaju najveću cijenu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata
NEČUVENA PLJAČKA

FOTO Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata

Lopovi koji su u nedjelju oko 9:30 iz pariškog muzeja Louvre ukrali vrijedan nakit iz Napoleonova doba putem su ostavili krunu carice Eugenie, koju je policija navodno pronašla oštećenu. Još se traga za sedam komada neprocjenjivog nakita
FOTO Ovo su prizori iz utrobe Velebita: Bugari i Hrvati ušli u sustav jama dug čak 63 km!
SPELEOLOŠKI SPEKTAKL

FOTO Ovo su prizori iz utrobe Velebita: Bugari i Hrvati ušli u sustav jama dug čak 63 km!

Četveročlana ekipa bugarskih speleologa, Anna-Maria Stojanova, Ani Gateva, Simeon Nenkov i Pavlin Dimitrov, nakon provedenih sedam dana u Jamskom sustavu Crnopac naišla je na postavljeni dio Alibabine jame
Propovijed iz Širokog Brijega o kojoj se priča: 'Mater pere, ćaća plaća račune, a on ide na kavu!'
FRA VALE BEZ DLAKE NA JEZIKU

Propovijed iz Širokog Brijega o kojoj se priča: 'Mater pere, ćaća plaća račune, a on ide na kavu!'

Tako su, bez okolišanja, tamošnji vjernici čuli propovijed franjevca Fra Valentina Vukoje, poznatog kao 'fra Vale', koji je na nedjeljnoj misi u Širokom Brijegu progovorio o zahvalnosti, ali i o onome što ona nije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025