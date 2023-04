Splitsko Gradsko vijeće odlučilo: Novinar Miljenko Smoje dobit će spomenik na Matejušci

Splitsko Gradsko vijeće u petak je na sjednici, koja je imala 17 točaka dnevnog reda, među ostalim odlučilo da će novinar i kroničar tog grada Miljenko Smoje dobiti spomenik na Matejušci.

Za Smojin spomenik ruke su digli Centar, SDP i HGS, protiv je bio Domovinski pokret, a HDZ i Most su bili suzdržani. Uz to je izglasano i da se na štandarcu (kameni stup za zastavu) na Pjaci upiše datum oslobođenja Splita 26. listopada 1944. godine, a za što je bio Centar i SDP, te je to bilo dovoljno da prijedlog prođe.

Dosta se velika polemika povela oko prijedloga Zaključka o odobrenju izvođenja radova izgradnje garažno-poslovnog objekta "Small Mall" u središtu grada, na dnu Vukovarske ulice. Zbog te je teme zaiskrilo između vijećnika, a kasnije i između gradonačelnika Ivice Puljka (Centar) i koalicijskog mu partnera Davora Matijevića (SDP).

Puljak je optužio SDP da je najveći trgovac u Gradskom vijeću te da se uvijek priklanjaju svim odlukama HDZ-a kada treba Centru napakostiti. Matijević mu nije ostao dužan, istaknuvši da ne vidi kako im odluka može napakostiti ako nisu u dogovoru s investitorima.

U svakom slučaju, ništa od izgradnje "Small Malla" barem nekoliko mjeseci, odnosno dok ne završi turistička sezona.

