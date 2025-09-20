Dubrava pod opsadom policije nakon brutalnih napada. Kod djeteta našli metalnu šipku

Veći broj osoba u tamnoj odjeći koje su se u petak navečer okupile u blizini odgojno-obrazovne ustanove u Retkovcu u Dubravi, a koje je policija imala pod nadzorom, razišle su se, priopćila je zagrebačka policija (PUZ) u subotu istaknuvši pravovremeno postupanje svojih djelatnika. Prisutnošću te pravovremenim, usmjerenim i učinkovitim postupanjem policijskih službenika na terenu, spriječena su moguća protupravna ponašanja, a okupljene osobe koje je policija nadzirala, razišle su se, ističe PUZ.

Tijekom večernjih pojačanih ophodnji policija je uočila veći broj osoba te je daljnjim postupanjem, kod jednog je djeteta koje se nalazilo u društvu prijatelja u naselju Jelkovec na području Sesveta, pronašla metalnu šipku. Policija je pojačala vidljivosti nakon fizičkih sukoba u naseljima Dubec, Retkovec i Poljanice u zagrebačkoj Dubrave 6. rujna.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđen je identitet šestero počinitelja, od kojih je troje kazneno neodgovorne djece mlađe od 14 godina te je za njih Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu dostavljeno izvješće. Ono je nadopuna kaznene prijave podnesene protiv maloljetnog počinitelja koji je 7. rujna uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela tjelesna ozljeda te je predan pritvorskom nadzorniku. Osumnjičeni maloljetnik ispitan je pred sucem te nakon toga pušten na slobodu.

Također, nastavkom kriminalističkog istraživanja, 17. i 18. rujna dvoje je maloljetnika predano pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je nadležnom državnom odvjetništvu. Odlukom suca za mladež smješteni su u Centar Dugave. O događaju je obaviješten nadležni Hrvatski zavod za socijalni rad, navodi PUZ.

Policija je 23. kolovoza dobila dojavu o narušavanju javnog reda i mira na području Dubrave u Zagrebu, kada je više mlađih osoba galamilo na javnom mjestu te fizički napalo ženu i muškarca s kojim je bila u društvu, a koji su lakše ozlijeđeni. Kriminalističkim istraživanjem utvrđen je identitet triju osoba, od kojih je jedna stara 14, a dvije mlađe od 14 godina.

Treća policijska postaja Zagreb zaprimila je u nedjelju 14. rujna dojavu da je na okretištu Dubec više mlađih osoba fizički napalo jednu osobu, ali policijski službenici nisu zatekli ozlijeđenu osobu niti eventualnog počinitelja.

Policija upozorava na ozbiljnost i posljedice vršnjačkog zlostavljanja, ali i na sekundarnu viktimizaciju žrtve kroz distribuciju snimki koje kod takvih događaja kolaju među mladima putem društvenih mreža.

Posljedice vršnjačkog nasilja vrlo su ozbiljne i za dijete koje trpi nasilje i za ono dijete koje se nasilnički ponaša, a posljedice ostaju i na djeci koja su promatrači nasilja. Stoga je vrlo bitno pravovremeno prepoznati rizično ponašanje i prekinuti ga jer ponekad ni dijete koje je žrtva nasilja nije svjesno da je žrtva, a ponekad ni počinitelj nije svjestan da svojim ponašanjem nekoga povrjeđuje, naglašava policija uz napomenu da zbog moguće stigmatizacije ne postoji interes javnosti za sve intervencije i događaje.