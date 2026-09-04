Obavijesti

News

Komentari 0
POLICIJA OBJAVILA

SRAMOTA Četvorka iz Požege ponižavala muškarca i tjerala ga na krađu! Bili su i nasilni

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
SRAMOTA Četvorka iz Požege ponižavala muškarca i tjerala ga na krađu! Bili su i nasilni
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Osumnjičeni 21-godišnjak, 26-godišnjak, 58-godišnjak i 62-godišnjak su uz posebno izvješće kao nadopunu kaznene prijave predani pritvorskom nadzorniku, rekla je policija...

Požeško-slavonska policija izvijestila je kako je dovršila kriminalističko istraživanje nad četvoricom Hrvata starosti 21, 26, 58 i 62 godine koje se sumnjiči kako su počinili kazneno djelo trgovanja ljudima na štetu hrvatskog državljanina.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako su četiri osumnjičenika u razdoblju od sredine kolovoza do početka rujna 2026. godine radno eksploatirali oštećenog, u više navrata se nasilnički ponašali prema njemu i dovodili ga u izrazito ponižavajući položaj te ga prisiljavali i na počinjenje protupravnih radnji (krađe i teške krađe) na području PU požeško-slavonske - rekli su iz policije.

internetska prijevara Obećao mu zaradu na burzi pa nestao: Muškarac iz Požege ostao bez 15.000 eura
Obećao mu zaradu na burzi pa nestao: Muškarac iz Požege ostao bez 15.000 eura

Dodaju da su osumnjičeni 21-godišnjak, 26-godišnjak, 58-godišnjak i 62-godišnjak uz posebno izvješće kao nadopunu kaznene prijave predani pritvorskom nadzorniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
ADIO, LJETO! Temperature naglo padaju, stižu i obilne kiše: Evo kad nam stiže velika promjena
KUPANJU SE BLIŽI KRAJ...

ADIO, LJETO! Temperature naglo padaju, stižu i obilne kiše: Evo kad nam stiže velika promjena

Do iduće srijede, temperature bi trebale prelaziti 30 stupnjeva i u unutrašnjosti i na obali, a onda nam stižu kiša i temperature niže i po deset(ak) stupnjeva...
Belgijski umjetnik za 24sata: 'Žao mi je, maknuo sam žicu pod naponom'. Evo i fotografija
DOZVAO SE PAMETI

Belgijski umjetnik za 24sata: 'Žao mi je, maknuo sam žicu pod naponom'. Evo i fotografija

Jan Fabre tvrdi da nije htio privatizirati obalu, a za 24sata je objasnio i zašto je postavio električnu ogradu i spriječio prilaz uvali, ali i protuzakonito ogradio pomorsko dobro: Radile su mi materijalnu štetu...
NEVJEROJATNO Na Visu ogradio zemljište i uvalu žicom pod naponom! Evo tko je vlasnik
SKANDALOZNO

NEVJEROJATNO Na Visu ogradio zemljište i uvalu žicom pod naponom! Evo tko je vlasnik

Ograda visoka oko 1,70 metara nalazi se uz kuću, u neposrednoj blizini guste borove šume, a građani tvrde da im je zbog nje onemogućen prolaz prema drugim dijelovima uvale

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026