SRAMOTA Četvorka iz Požege ponižavala muškarca i tjerala ga na krađu! Bili su i nasilni

Požeško-slavonska policija izvijestila je kako je dovršila kriminalističko istraživanje nad četvoricom Hrvata starosti 21, 26, 58 i 62 godine koje se sumnjiči kako su počinili kazneno djelo trgovanja ljudima na štetu hrvatskog državljanina.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako su četiri osumnjičenika u razdoblju od sredine kolovoza do početka rujna 2026. godine radno eksploatirali oštećenog, u više navrata se nasilnički ponašali prema njemu i dovodili ga u izrazito ponižavajući položaj te ga prisiljavali i na počinjenje protupravnih radnji (krađe i teške krađe) na području PU požeško-slavonske - rekli su iz policije.

Dodaju da su osumnjičeni 21-godišnjak, 26-godišnjak, 58-godišnjak i 62-godišnjak uz posebno izvješće kao nadopunu kaznene prijave predani pritvorskom nadzorniku.