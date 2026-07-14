Obavijesti

News

Komentari 3
SRAMOTNO

SRAMOTA Ministrica iz Srbije: 'Da sam bila Milošević, etnički bih očistila Kosovo 1998.'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
SRAMOTA Ministrica iz Srbije: 'Da sam bila Milošević, etnički bih očistila Kosovo 1998.'
Foto: N1
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kako je istaknula Milošević i SPS nikada nisu imali takav stav, a da iz nje danas "u zrelim godinama, govore i tuga, i bijes, i razočaranje"

Da sam bila na mjestu Slobodana Miloševića, etnički bih očistila Kosovo 1998. godine, rekla je srpska ministrica državne uprave i lokalne samouprave te dužnosnica Socijalističke partije Srbije (SPS) Snežana Paunović za TV Kurir. 

Inače, Paunović je rođena u Peći na Kosovu, a pojasnila je što je mislila pod etničkim čišćenjem.

- A sad, o našim nedostacima i o našoj gluposti: da sam bila Slobodan Milošević, etnički bih očistila Kosovo '98. I ovo je najgrublja izjava koju sam ikad u životu izrekla - rekla je. 

NOVA RAZINA ODNOSA Srpski ministar Đurić: 'Naša zemlja i SAD prvi put u povijesti postaju strateški partneri'
Srpski ministar Đurić: 'Naša zemlja i SAD prvi put u povijesti postaju strateški partneri'

Dodala je kako Albance ne bi "likvidirala na način na koji se oni trude do danas etnički očistiti Kosovo, nego tako da svatko onaj tko se ne osjeća kao stanovnik Savezne Republike Jugoslavije napusti istu i ode u svoju matičnu zemlju".

- A oni koji su se odlučili za terorističke akcije bili bi likvidirani onako kako se i danas, a kamoli tada, država obračunava s teroristima - poručila je Paunović. 

POGINULO 16 LJUDI Pad nadstrešnice u Novom Sadu: Sud potvrdio optužnicu protiv bivšeg ministra Vesića
Pad nadstrešnice u Novom Sadu: Sud potvrdio optužnicu protiv bivšeg ministra Vesića

Kako je istaknula Milošević i SPS nikada nisu imali takav stav, a da iz nje danas "u zrelim godinama, govore i tuga, i bijes, i razočaranje". "Puno je lakše meni to reći nego da je to netko učinio '98. godine. Međutim, sudbina Slobodana Miloševića ne bi se bitno promijenila čak i da je učinio tako nešto. Već su ga bili proglasili za koljača", kazala je.

Snežana Paunović članica je Socijalističke partije Srbije od 1992. godine, a za potpredsjednicu stranke izabrana je 2024. godine. Prema službenoj biografiji, prvi put je postala zastupnica u Narodnoj skupštini 2013. godine, a u dva mandata bila je i potpredsjednica Skupštine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Uhićeni Dario Šimić i HSS-ovac Marin Mikšić: Evo kako iz zraka izgleda sporni kamp
AKCIJA USKOK-A

Uhićeni Dario Šimić i HSS-ovac Marin Mikšić: Evo kako iz zraka izgleda sporni kamp

Sumnja se da je Šimić preko Nede Livljanić, optužene i sa Zoranom Pripuzom, nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanić je već bila privedena zbog slične optužbe...
Dan D za oboljele dječake: 'Vjerujemo da će im HZZO odobriti hitno potreban lijek'
KLJUČNA ODLUKA

Dan D za oboljele dječake: 'Vjerujemo da će im HZZO odobriti hitno potreban lijek'

HZZO danas odlučuje hoće li odobriti lijek za dječake oboljele od Duchenneove mišićne distrofije. Roditelji su pozitivni i vjeruju u to da će im djeca što prije dobiti lijek
Našli torbicu s 45.300 eura i zadržali je: Dva Čeha završila u zatvoru, nedostaje 6100 eura
DOK SU ŠETALI LOŠINJEM

Našli torbicu s 45.300 eura i zadržali je: Dva Čeha završila u zatvoru, nedostaje 6100 eura

Protiv dvojice Čeha pokrenuta je istraga zbog sumnje u kazneno djelo utaje...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026