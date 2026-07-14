SRAMOTA Ministrica iz Srbije: 'Da sam bila Milošević, etnički bih očistila Kosovo 1998.'

Da sam bila na mjestu Slobodana Miloševića, etnički bih očistila Kosovo 1998. godine, rekla je srpska ministrica državne uprave i lokalne samouprave te dužnosnica Socijalističke partije Srbije (SPS) Snežana Paunović za TV Kurir.

Inače, Paunović je rođena u Peći na Kosovu, a pojasnila je što je mislila pod etničkim čišćenjem.

- A sad, o našim nedostacima i o našoj gluposti: da sam bila Slobodan Milošević, etnički bih očistila Kosovo '98. I ovo je najgrublja izjava koju sam ikad u životu izrekla - rekla je.

Dodala je kako Albance ne bi "likvidirala na način na koji se oni trude do danas etnički očistiti Kosovo, nego tako da svatko onaj tko se ne osjeća kao stanovnik Savezne Republike Jugoslavije napusti istu i ode u svoju matičnu zemlju".

- A oni koji su se odlučili za terorističke akcije bili bi likvidirani onako kako se i danas, a kamoli tada, država obračunava s teroristima - poručila je Paunović.

Kako je istaknula Milošević i SPS nikada nisu imali takav stav, a da iz nje danas "u zrelim godinama, govore i tuga, i bijes, i razočaranje". "Puno je lakše meni to reći nego da je to netko učinio '98. godine. Međutim, sudbina Slobodana Miloševića ne bi se bitno promijenila čak i da je učinio tako nešto. Već su ga bili proglasili za koljača", kazala je.

Snežana Paunović članica je Socijalističke partije Srbije od 1992. godine, a za potpredsjednicu stranke izabrana je 2024. godine. Prema službenoj biografiji, prvi put je postala zastupnica u Narodnoj skupštini 2013. godine, a u dva mandata bila je i potpredsjednica Skupštine.