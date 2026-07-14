Srpski ministar Đurić: 'Naša zemlja i SAD prvi put u povijesti postaju strateški partneri'

Đurić je za Radio-televiziju Srbije (RTS) rekao da je odluka Washingtona o pokretanju strateškog dijaloga između Srbije i SAD-a "jedna od najznačajnijih vijesti u odnosima dviju zemalja u poslednjih nekoliko godina" i "snažan politički signal ne samo Srbiji i njenim institucijama, već i američkoj javnosti i državnim institucijama". "Ovo je nešto na čemu smo radili mnogo godina, nešto što je - u profesionalnom smislu - jedno od ozbiljnih postignuća za sve naše diplomate koji su se za to borili godinama“, istaknuo je srbijanski šef diplomacije.

On je najavio da na poziv američkog državnog tajnika Marca Rubija putuje u Washington, gdje će se u petak održati prva sesija strateškog dijaloga.

"Ovo što se dešava u petak je zaista diplomatska, a rekao bih, politička povijest u odnosima Srbije i SAD-a", naglasio je Đurić.

On uspostavu strateškog dijaloga vidi kao preduvjet za pozitivne učinke i na ekonomsku suradnju, međunarodni položaj Srbije za koji očekuje da će biti "dodatno osnažen".

"To je doslovno, ako bismo radili paralelu između odnosa s Europskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama, američki klaster za Srbiju. To je stavljanje Srbije u potpuno drugu ladicu", rekao je Đurić za RTS, ocjenivši da tako Srbija "ulazi u krug zemalja s kojima SAD imaju najvišu razinu institucionalne suradnje".

"Srbija danas dolazi u situaciju u kojoj nije bila ni Jugoslavija, da bude službeno prepoznata kao jedan od strateških partnera SAD-a", ustvrdio je Đurić, naglašavajući da je to "srpski nacionalni interes".