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SRAMOTA SRBIJE! Osuđenog ratnog zločinca žele sahraniti uz državne i vojne počasti

Piše Ivan Jukić,
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SRAMOTA SRBIJE! Osuđenog ratnog zločinca žele sahraniti uz državne i vojne počasti
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Foto: Reuters/Pool
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Procedura je pokrenuta preko Predsjedništva Srbije i nadležnih ministarstava. Konačna odluka o načinu i mjestu sahrane zasad nije službeno potvrđena

Ratko Mladić najvjerojatnije će biti sahranjen na Topčiderskom groblju u Beogradu, uz svoju kćer Anu, a kako piše Kurir, moguć je i ispraćaj uz državne i vojne počasti. Naime, Srbija je već pokrenula proceduru kojom bi se omogućilo da se osuđeni ratni zločinac sahrani na mjestu koje je navodno sam želio. Procedura je pokrenuta preko Predsjedništva Srbije i nadležnih ministarstava. Konačna odluka o načinu i mjestu sahrane zasad nije službeno potvrđena.

Mladićeva kći Ana umrla je 1994. godine u Beogradu, u 24. godini života. Prema službenoj verziji, počinila je samoubojstvo u obiteljskoj kući.

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Mladić, međutim, tu verziju nikada nije prihvatio. Godinama je tvrdio da njegova kći nije počinila samoubojstvo, već da je ubijena.

Ana je imala posebno mjesto u njegovom privatnom životu, a njezina smrt ostala je jedna od najvećih obiteljskih tragedija koje su ga obilježile.

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Još nema datuma sprovoda

Mladić, bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, preminuo je u Haagu nakon višemjesečnih ozbiljnih zdravstvenih problema.

Former Bosnian Serb commander Mladic appeal judgement at UN court in The Hague Former Bosnian Serb commander Mladic appeal judgement at UN court in The Hague Former Bosnian Serb commander Mladic appeal judgement at UN court in The Hague
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Foto: Reuters/Pool

Za sada nema službenih informacija o tome kada bi njegovo tijelo moglo biti dopremljeno u Srbiju niti kada bi se održao sprovod.

Također nije službeno potvrđeno hoće li sahrana doista biti održana uz državne i vojne počasti.

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