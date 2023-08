Sramota! Tata mu je HDZ-ovac i ministar u BiH, a on u Hrvatskoj prima stipendiju za siromašne!

Nakon što se u lipnju doznalo da je sin bosansko-hercegovačkog poduzetnika Tomislava Kovačevića iz Tomislavgrada kao polaznik Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu primao stipendiju Republike Hrvatke za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa od 200 eura mjesečno, stiže još jedna nevjerojatna priča.

Aferu je i ovoga puta otkrio mostarski portal Hercegovina.info.

Luka Sesar (2003) student je Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu i sin Darija Sesara, HDZ-ova ministra gospodarstva i dopredsjednika Vlade u Županiji zapadnohercegovačkoj. Boravi u splitskom studentskom domu i nalazi se na 319. mjestu primatelja ove stipendije. Iznos stipendije je 200 eura mjesečno, a isplaćuje se tijekom devet mjeseci.

Na istoj je listi kao i sin Kovačevića, iako tamo nije smio biti. Uvjeti za dodjelu stipendije E kategorije za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa su prebivalište u RH, minimalno ostvarenih 1050 bodova na rang listi i prihodi po članu obitelji manji od 263 eura. S obzirom na ministarsku plaću, da je Sesarova supruga zaposlena u Zavodu za javno zdravstvo ove županije, te da je ministar naknadu primao dok je vršio dužnost predsjednika HŠK Posušje i predsjednika Komisije za vozačke ispite, odmah je bilo jasno da je nemoguće da su im mjesečna primanja toliko niska.

Sesar senior, suočen sa svim činjenicama, u početku je tvrdio da je njegov sin kao učenik generacije aplicirao za redovitu stipendiju, a da je zbog toga dobio i mjesto u studentskom domu.

Tata: Ma to je greška

- On uopće nije prijavljen u Republici Hrvatskoj, ima samo privremeno boravište i sigurno je neka greška, on je prijavljen u Posušju - uvjeravao je Sesar novinare, uz to dodajući da će “glat” dokazati da mu sin nema prebivalište u Hrvatskoj.

I onda samo za dan obrat: ministar Sesar javno priznaje da mu je sin ipak primao stipendiju namijenjenu studentima čija primanja po članu obitelji ne prelaze 1951,77 kuna, odnosno 263 eura.

Iznos stipendije navodno je vratio u proračun Republike Hrvatske.

U BiH bogataši, u Hrvatskoj sirotinja

Kako je uopće moguće da sinovi poduzetnika i ministara u BiH primaju stipendiju za siromašne na fakultetima u Hrvatskoj? Ministarstvo u tim slučajevima nema mogućnost doznati ima li student drugo državljanstvo i prebivalište izvan Hrvatske, već samo provjeravaju podatke koji su im dostupni u Hrvatskoj.

Luki Sesaru tata u BiH ima ministarsku plaću, a mama mu radi u Zavodu za javno zdravstvo. S takvim prihodima članova kućanstva nema šanse da bi prošao u Hrvatskoj na listu studenata slabijeg socio-ekonomskog statusa.

No Luka Sesar nije prijavio visinu prihoda za sebe i članove kućanstva koji imaju prebivalište izvan Hrvatske i u tom slučaju se bez problema našao na listi stipendiranih.