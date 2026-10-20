Sramota u zagrebačkoj policiji: 'Nisu mi dali ući sa psom pomagačem! Još je dizala ton'

Ne želim stvaranje konflikta između građana i policije. Ne tražim prozivanje pojedinca niti sankcioniranje. Želim edukaciju, tako da sljedeća osoba s invaliditetom koja u policijsku postaju dođe sa svojim službenim psom pomagačem ne mora prolaziti kroz situaciju u kojoj će joj netko reći da psa ostavi ispred službenih prostorija ili da pred više policijskih službenika mora objašnjavati svoj status, kazao nam je 39-godišnjak, inače osoba s invaliditetom, koji koristi psa pomagača posljednje dvije godine.

Riječ je o ženki labradora retrivera crne dlake staroj tri i pol godine. Početkom listopada naš sugovornik došao je u prostorije zagrebačke policije u Heinzelovoj ulici. Iako je njegov pas bio propisno označen, kako to zakon nalaže, najprije su mu rekli da ne može ući s njim u službene prostorije.

- Došao sam do prijamnog šaltera i javio se policijskoj službenici koja je bila ondje. Rekao sam razlog dolaska, predočio cjelokupnu svoju dokumentaciju, izvadio osobnu iskaznicu. Pustila me u pretprostor, gdje sam sjeo, i rekla da pričekam. Mislio sam da ide po inspektora, no ona se vratila za šalter, pozvala još tri kolege, koji mi se nisu izravno obratili nego se ta službenica obraća drugi put. Govori kako me lijepo moli da izađem i ostavim vani psa jer je to i prvi put rekla. Pri tome podiže ton glasa i tvrdi da sam odbio postupanje - prepričao je muškarac neugodnu situaciju.

- Na kraju je inspektor došao po mene, obavio sam što sam trebao, a dok me vodio van, prošao sam kraj te službenice. Nije pokazala nikakvu namjeru ispričati se - kaže.

Dodaje da razumije kako neki možda nisu upućeni, kao i da se njegov invaliditet možda na prvu ne vidi, no da očekuje od policijskih službenika da poznaju zakone jer ih oni provode.

Iz zagrebačke policije kažu da su upoznati s postupanjem službenika prema našem sugovorniku.

- Prema raspoloživim informacijama, stranka je po dolasku na ulaz u objekt upozorena na istaknutu oznaku zabrane ulaska životinjama. Nakon što se stranka legitimirala i dodatnim provjerama utvrđeno da je riječ o psu pomagaču, odobren joj je ulazak u objekt. Stranku je potom zaprimio policijski službenik radi obavljanja službenih radnji u okviru kriminalističkog istraživanja vezanog uz prometnu nesreću - odgovorili su na naš upit iz policije.

Dodaju i da će “radi osiguravanja ujednačenog postupanja u ovakvim situacijama policijski službenici biti dodatno educirani o pravima korisnika pasa pomagača”.