Sramotna pobjeda nasilnika: Organizatori odgodili festival u Benkovcu. 'Ovo je bojno polje'

Tri dana nakon sramotnog incidenta u Benkovcu na kojem su huligani i branitelji prosvjedom zaustavili festival 'Nosi se', priča je dobila tužan epilog. Naime, organizatori su priopćili kako se festival, unatoč najavama, neće nastaviti.

Podsjetimo, huligani su na festivalu u Benkovcu fizički napali novinarku Melitu Vrsaljko. Ona je napad snimila, a policija koja je tamo bila, prema njenim riječima, nije reagirala.

Juraj Aras, umjetnički direktor festivala danas se oglasio o odgodi festivala.

- Zamrznut je, to jest odgođen. Vidjet ćemo kada će se održati, koja će biti lokacija. Problematično je to što je Benkovac, kao mala sredina, postao bojno polje. Opasno mjesto. Iako imamo povjerenje u policiju, ovo je jednostavno prevelik rizik - rekao nam je.

Priopćenje prenosimo u cijelosti

"Smisao niti jednom festivalu ne daje puko održavanje, već programski sadržaji, a upravo su oni obesmišljeni u društvenoj klimi u kojoj se jedan kulturni događaj sveo na demonstriranje gole sile.

Teška ali i pristojna komunikacija koju smo u ovim napetim okolnostima ostvarili s pojedincima iz redova organizacije prosvjeda branitelja, ipak nam je ulijevala nadu da će možda nepoželjno odvijanje programa proći s minimalnim rizikom od eskalacije nasilja. Iz provjerenih izvora, međutim, doznajemo da se uz dragovoljce Domovinskog rata na prosvjed protiv „Nosi se“ festivala u Benkovcu spremaju i različite grupe izvan konteksta udruga proizašlih iz Domovinskog rata i izvan lokalnih okvira Benkovca. Novim saznanjima sigurnosni rizik od nasilnih praksi se eksponencijalno povećava.

Također, najavljena podrška nama od strane velikog broja građana iz raznih krajeva Hrvatske koji su je bili spremni pokazati dolaskom na naš festival - iako nas ispunjava ponosom i zahvalnošću - potencijalno pretvara Benkovac u bojno polje, što je u kontradikciji s našom misijom mirotvorstva i dijaloga.

Naš mali organizacijski tim sa skromnom infrastrukturom ne može ovakvu situaciju kontrolirati. U atmosferi gotovo ratnog stanja u kojoj država mora angažirati ozbiljne snage sigurnosti kako bi obranila pravo svojih građana na javno, legalno okupljanje, Benkovac i njegovi građani postaju žrtve, teren za demonstraciju sile onih za koje zakoni i demokratske stečevine ove zemlje ne vrijede.

Mi smo u Benkovcu ipak gosti koji su u zadnjih nekoliko godina realizirali različite programe i bili dobro primljeni. Taj mali, dragi grad, njegovi stanovnici i njihova materijalna dobra trebaju ostati zaštićeni od potencijalno nasilnih skupina.

Zahvalni smo policiji koja nam je dala garancije sigurne provedbe programa i osjećaj povjerenja u institucije države. Svjesni smo golemog angažmana i financijskog uloga državnog sigurnosnog aparata za osiguravanje festivala koji je oduvijek bio malog formata i promicao mir i nenasilje.

U okolnostima rizika okupacije grada, bez obzira na garanciju policije, držimo jedino razumnim i odgovornim program odgoditi i realizirati ga kasnije kad se situacija smiri, možda i na nekom drugom, manje osjetljivom mjestu. Nadamo se da ova odgoda neće biti duga, a koliko će točno trajati ne ovisi samo o nama, već i o spremnosti državne, županijske i lokalne vlasti da kreira društvenu klimu u kojoj osiguravanje mirotvornog festivala neće imati obrise vojne operacije i koštati državni proračun znatno više nego potpora kulturnoj manifestaciji koja je građankama i građanima Benkovca željela ponuditi sadržaje koje inače mogu čuti i vidjeti samo ako su zbog njih spremni putovati.

Nosi se mir, a ne rat. Benkovče mir s tobom i s nama bio. "