Komentari 53
Sramotno: Profesorici koja je žestoko kritizirala Thompsona crtaju metu. 'Sve sam prijavila'

Piše 24sata,
Sramotno: Profesorici koja je žestoko kritizirala Thompsona crtaju metu. 'Sve sam prijavila'
Foto: Renata Kolombo/Facebook

Kolombo je potvrdila kako je slučaj prijavila policiji te najavila poduzimanje pravnih koraka zbog neovlaštenog korištenja njezine fotografije

Nepoznati počinitelji ovoga su tjedna u Kostreni na prometne znakove i objekte na javnim površinama lijepili naljepnice s uvredljivim porukama i fotografijom lokalne profesorice Renate Kolombo, što je izazvalo uznemirenost među mještanima, izvijestio je Novi list.

Kolombo je potvrdila kako je slučaj prijavila policiji te najavila poduzimanje pravnih koraka zbog neovlaštenog korištenja njezine fotografije i, kako navodi, poticanja na mržnju i nasilje. Pozvala je građane da fotografiraju sporni sadržaj i dokumentiraju lokacije kako bi se pomoglo u identifikaciji počinitelja.

- Radi se o zabrinjavajućem primjeru govora mržnje i zastrašivanja, a izostanak reakcije može dovesti do normalizacije takvih pojava u društvu - rekla je Kolombo za Novi list.  Dodala je da su se slične naljepnice nedavno pojavile i u središtu Rijeke te da dobiva podršku građana koji se protive širenju mržnje u javnom prostoru.

Kolombo je ujedno upozorila na širi društveni kontekst, ocijenivši kako javni istupi protiv ekstremizma često rezultiraju napadima i etiketiranjem, umjesto argumentirane rasprave.

- Treba zaštititi javni prostor i očuvati antifašističke vrijednosti na kojima su izgrađene Kostrena i Rijeka - zaključila je. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 53
