Sramotno! Vučić o smrti ratnog zločinca Pavkovića: 'Bio je odgovoran i posvećen Srbiji'

S dubokom tugom primio sam vijest o smrti general-pukovnika Nebojše Pavkovića. Upućujem iskreno i najdublje saučešće obitelji, prijateljima, suborcima i svima koji su ga poznavali, napisao je na Telegramu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić o smrti general vojske nekadašnje SR Jugoslavije i haškog osuđenika Nebojše Pavkovića.

On je umro u Beogradu u 79. godini nakon što što su ga privremeno oslobodili iz zatvora u Finskoj zbog zdravstvenih razloga krajem rujna.

- Tijekom dugogodišnje službe je ostavio trag oficira koji je svoju dužnost obavljao sa snažnim osjećajem odgovornosti, posvećenosti i pripadnosti Srbiji, vodeći brigu o ljudima s kojima je radio i izvršavajući zadatke koji su mu povjereni. Počivajte u miru, generale, dodao je Vučić.

General Pavković je 1999. godine, tijekom NATO bombardiranja tadašnje SR Jugoslavije, bio zapovjednik Treće armije Vojske SRJ na Kosovu, a Haški tribunal (ICTY) ga je 2009. osudio na 22 godine zatvora po optužnici za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

U tom procesu osuđeni su i bivši potpredsjednik Vlade SR Jugoslavije Nikola Šainović i generali vojske i policije Sreten Lukić i Vladimir Lazarević. Prvostupanjske kazne smanjene su svima osim Pavkoviću.

Optužnica protiv Pavkovića je otpečaćena u listopadu 2003., on se 2005. godine predao Tribunalu u Hagu, a presuda mu je pravomoćno potvrđena u siječnju 2014.