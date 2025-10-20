Obavijesti

News

Komentari 0
VUKOVARSKI KRVNIK

Sramotno! Vučić o smrti ratnog zločinca Pavkovića: 'Bio je odgovoran i posvećen Srbiji'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Sramotno! Vučić o smrti ratnog zločinca Pavkovića: 'Bio je odgovoran i posvećen Srbiji'
Foto: Profimedia/pixsell

General Pavković je 1999. godine, tijekom NATO bombardiranja tadašnje SR Jugoslavije, bio zapovjednik Treće armije Vojske SRJ na Kosovu, a Haški tribunal (ICTY) ga je 2009. osudio na 22 godine zatvora

S dubokom tugom primio sam vijest o smrti general-pukovnika Nebojše Pavkovića. Upućujem iskreno i najdublje saučešće obitelji, prijateljima, suborcima i svima koji su ga poznavali, napisao je na Telegramu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić o smrti general vojske nekadašnje SR Jugoslavije i haškog osuđenika Nebojše Pavkovića.

On je umro u Beogradu u 79. godini nakon što što su ga privremeno oslobodili iz zatvora u Finskoj zbog zdravstvenih razloga krajem rujna.

- Tijekom dugogodišnje službe je ostavio trag oficira koji je svoju dužnost obavljao sa snažnim osjećajem odgovornosti, posvećenosti i pripadnosti Srbiji, vodeći brigu o ljudima s kojima je radio i izvršavajući zadatke koji su mu povjereni. Počivajte u miru, generale, dodao je Vučić.

U BEOGRADU Umro general JNA i vukovarski krvnik Nebojša Pavković (78)
Umro general JNA i vukovarski krvnik Nebojša Pavković (78)

General Pavković je 1999. godine, tijekom NATO bombardiranja tadašnje SR Jugoslavije, bio zapovjednik Treće armije Vojske SRJ na Kosovu, a Haški tribunal (ICTY) ga je 2009. osudio na 22 godine zatvora po optužnici za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

U tom procesu osuđeni su i bivši potpredsjednik Vlade SR Jugoslavije Nikola Šainović i generali vojske i policije Sreten Lukić i Vladimir Lazarević. Prvostupanjske kazne smanjene su svima osim Pavkoviću.

Optužnica protiv Pavkovića je otpečaćena u listopadu 2003., on se 2005. godine predao Tribunalu u Hagu, a presuda mu je pravomoćno potvrđena u siječnju 2014.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata
NEČUVENA PLJAČKA

FOTO Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata

Lopovi koji su u nedjelju oko 9:30 iz pariškog muzeja Louvre ukrali vrijedan nakit iz Napoleonova doba putem su ostavili krunu carice Eugenie, koju je policija navodno pronašla oštećenu. Još se traga za sedam komada neprocjenjivog nakita
FOTO Ovo su prizori iz utrobe Velebita: Bugari i Hrvati ušli u sustav jama dug čak 63 km!
SPELEOLOŠKI SPEKTAKL

FOTO Ovo su prizori iz utrobe Velebita: Bugari i Hrvati ušli u sustav jama dug čak 63 km!

Četveročlana ekipa bugarskih speleologa, Anna-Maria Stojanova, Ani Gateva, Simeon Nenkov i Pavlin Dimitrov, nakon provedenih sedam dana u Jamskom sustavu Crnopac naišla je na postavljeni dio Alibabine jame
Kalvarija Slavonca koji je okupio zvijezde Hollywooda: 'S 10 godina skupljao sam leševe'
RATNA ISPOVIJEST '260 DANA'

Kalvarija Slavonca koji je okupio zvijezde Hollywooda: 'S 10 godina skupljao sam leševe'

Marijan Gubina je 1991. kao dječak završio u logoru u Dalju. Prema njegovoj knjizi snimljen je film u kojemu glume holivudske legende Armand Assante i Tim Roth

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025