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BALKANSKI KARTEL

Srbi pali s dvije tone kokaina. Sada su doznali kaznu

Piše Filip Sulimanec,
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Srbi pali s dvije tone kokaina. Sada su doznali kaznu
Foto: Interpol
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U međunarodnim vodama, u jedrilici na Atlantskom oceanu je 24. kolovoza prošle godine zaplijenjeno oko dvije tone kokaina, a jedrilicom su upravljali jedan ukrajinski i jedan češki državljanin

Pred Posebnim odjelom za organizirani kriminal Višeg suda u Beogradu danas je donesena i javno objavljena presuda u predmetu protiv okrivljenih Slobodana Kostovskog, Nikole Stojadinovića, Nebojše Subina i Bojana Kopitovića za ilegalnu trgovinu više od dvije tone kokaina koji je zaplijenjen 24. kolovoza 2024. godine na Atlantskom oceanu, piše Telegraf.

Slobodan Kostovski osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, Nikola Stojadinović na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina, Nebojša Subin na jedinstvenu kaznu zatvora od 14 godina, a Bojan Kopitović na kaznu zatvora u trajanju od sedam godina. Radi se o ogranku Balkanskog kartela. 

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Tereti ih se su kao organizirana kriminalna skupina od ožujka 2022. do 24. kolovoza 2023. počinili kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

U međunarodnim vodama, u jedrilici na Atlantskom oceanu je 24. kolovoza prošle godine zaplijenjeno oko dvije tone kokaina, a jedrilicom su upravljali jedan ukrajinski i jedan češki državljanin.

Njih je, sumnja se, organizirao Kostovski koji je pobjegao iz zatvora u Brazilu i za kojim je raspisana crvena Interpolova potraga.

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