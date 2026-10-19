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KOGNITIVNO RATOVANJE

Srbi u propagandnoj ofenzivi: Po Chicagu vozili kamione s porukama o protjeranim Srbima

Piše 24sata,
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Srbi u propagandnoj ofenzivi: Po Chicagu vozili kamione s porukama o protjeranim Srbima
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Foto: Instagram
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Organizatori su kampanju prethodno predstavili u New Yorku, Beču i Rimu, dok je ravnatelj Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić izjavio da je izložba prikazana i u američkom Kongresu

Ulicama Chicaga u kojem živi velika srpska dijaspora, kruže kamioni s ekranima na kojima se prikazuju poruke o stradanju Srba tijekom NDH, ali i ratova devedesetih godina. Radi se o kampanji 'Upoznajte srpsko stradanje' u organizaciji Memorijalnog centra Republike Srpske.

Foto: Instagram

Ekrani su diseminirali poruke o 'protjerivanju' 250.000 Srba tijekom oslobodilačke akcije Oluja, iako je Mile Martić 4. kolovoza potpisao naredbu o evakuaciji srpskog stanovništva koje nije bilo borbeno spremno, a vježbe evakuacije odvijale su se i prije početka VRO Oluja.

Poruke su se prikazivale u blizini srpskog sabornog hrama u Chicagu, gdje su ih pratili pripadnici srpske zajednice i njihovi gosti. Organizatori su kampanju prethodno predstavili u New Yorku, Beču i Rimu, dok je ravnatelj Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić izjavio da je izložba prikazana i u američkom Kongresu u Washingtonu.

Organizatori

Kampanju je organizirao Memorijalni centar Republike Srpske, javna ustanova koju je 2024. godine osnovala Vlada Republike Srpske. Prema navodima organizatora, kampanja se provodi uz potporu Ministarstva za europske integracije i međunarodnu suradnju toga bosanskohercegovačkog entiteta. 

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Manifestacija je održana i u Rimu, a aktivistica Ajla Kuduzović upozorila je na razliku između komercijalnog oglašavanja i službene potpore institucija država u kojima se kampanja održava. Zbog predstavljanja sadržaja u Rimu najavila je obraćanje gradonačelniku, gradskoj skupštini i drugim talijanskim institucijama, od kojih je zatražila očitovanje o eventualnoj potpori projektu. 

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