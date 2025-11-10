Pavliček tražio odgodu izložbe 'Srpkinja', organizatori žele sastanak: 'Nemam vremena...'

Predstavnici srpske zajednice i organizatori izložbe "Srpkinja, heroina Velikog rata" ne misle odgađati taj događaj zakazan za utorak sve dok ne održe sastanak s gradonačelnikom Marijanom Pavličekom, a on se s njima ne misli sastati jer "nema vremena", javlja Jutarnji list.

Izložba bi se, navodi JL, trebala održati, ali je s obzirom na okolnosti to posve neizvjesno...

Podsjećamo, vukovarski gradonačelnik Pavliček je preko društvenih mreža organizatorima uputio zahtjev da izložbu ne otvore u utorak...

- Kako se nalazimo u Danima sjećanja na žrtvu Vukovara, u danima sjećanja na 2717 poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i civila u velikosrpskoj agresiji zahtijevam od organizatora da izložbu odgode van mjeseca studenog! Svaka nacionalna manjina, pa tako i predstavnici srpske zajednice u Vukovaru imaju pravo na njegovanje svoje kulture i običaja, ali organizatori moraju biti svjesni da je mjesec studeni, mjesec najvećeg stradanja hrvatskog naroda i to posebice u Vukovaru - poručio je Pavliček na početku objave.

Dalje je dodao:

- Svaki pedalj grada Vukovara natopljen je krvlju hrvatskih branitelja, gotovo da nema hrvatske obitelji u Vukovaru koja tijekom studenog nije izgubila nekoga od svojih najmilijih, još uvijek tragamo za gotovo 300 nestalih naših sugrađana, još uvijek upravo ovih dana pokapamo posmrtne ostatke naših branitelja te stoga smatram NEPRIMJERENIM U DANIMA ŽALOSTI ORGANIZIRATI OVAKVE IZLOŽBE! Veliki dio Hrvata Vukovaraca gleda na ovakve i slične organizacije, posebice tijekom mjeseca studenog u Vukovaru, kao na vid provokacije. Kako do nepotrebne eskalacije, s obzirom na događanja diljem Hrvatske, ne bi došlo, kako bi upravo Pijetet prema žrtvi Vukovara ostao na prvom mjestu, molim sve da se upravo prema toj žrtvi odnosimo dostojanstveno! - naveo je vukovarski gradonačelnik.

U SKC-u (Srpski kulturni centar Vukovar) izložbu ne smatraju spornon, jasno je iz njihove komunikacije s komentatorima na društvenim mrežama...

- Samo neobrazovan i neinformiran čovjek ovu izložbu može nazvati provokacijom. Veliki rat bio je svjetskih razmjera, u njemu nisu sudjelovali samo Srbi. Osim toga, tema izložbe je antiratne prirode, govori o ženama, domaćicama, majkama, a ne o bitkama i ratnicima. Žao nam je svih koji u tome mogu vidjeti nešto loše i sporno - poručili su.

Organizatori izložbe, Zajedničko vijeće općina Vukovar, Srpski kulturni centar Vukovar i Generalni konzulat Republike Srbije, potvrdili su da su dobili gradonačelnik zahtjev.

Direktorica SKC-a Jelica Lipovac Dudaš za Jutarnji je u ponedjeljak poslijepodne kazala kako još uvijek čekaju sastanak s gradonačelnikom...

- Nakon toga će Zajedničko vijeće općina Vukovar i Srpski kulturni centar iznijeti zajednički stav o održavanju izložbe - kazala je.

Ali Pavliček za njih nema vremena. Opravdao se protokolima i obavezama.

- Odgovorio sam im da nemam mogućnosti sastati se, ali da je odgovornost na njima. Dobili su dopis koji im je, vjerujem, jasan. Moraju biti svjesni odgovornosti da takve stvari uoči Dana sjećanja velik dio građana Vukovara, Hrvati, gleda kao vid provokacije. Moraju imati na umu što se događalo u Hrvatskoj ovih dana. Očekujem od njih razum i odgovornost, dalje je na njima - kazao je Pavliček za JL.

Dodao je kako nema informaciju hoće li izložba biti odgođena ili ne.