KAOS OD VREMENA

Srbija: Snijeg zakrčio ceste, kasne letovi, ljudi bez struje

HINA
Foto: Milos Tesic/ATAImages

Beogradski komunalni djelatnici i gradska uprava prijestolnice u ponedjeljak su se našli na meti kritike zbog kasnog reagiranja na oborine, što je pridonijelo problemima u prometu...

Snijeg kojeg je u pojedinim krajevima Srbije u manje od 24 sata palo i više od 25 centimetara, otežao je promet, mnogi letovi s beogradskog aerodroma kasne, a u planinskim područjima nekoliko tisuća ljudi ostalo je bez struje, dok komunalne službe uklanjaju srušena stabla i popravljaju elektroenergetsku mrežu.

U beogradskoj zračnoj luci odgođeni su pojedini letovi, ali se promet postupno normalizira. Putnicima je savjetovano da prate ažuriranje informacija aerodromskih službi i zračnih kompanija.

POTPUNI KOLPAS Snježni kaos paralizirao Europu: Otkazano stotine letova, stoje i vlakovi, ceste su zakrčene
Nakon kašnjenja dolaznih i odlaznih letova tijekom noći na ponedjeljak, odlazni letovi tijekom dana kasne do sat vremena, dok dolazni letovi kasne i po nekoliko sati, posebno iz gradova u kojima je snijeg otežao promet.

Državna cestovna tvrtka priopćila je da su sve autoceste i putni pravci prvog i drugog prioriteta prohodni, ali je promet zabranjen za tegljače i kamione u više dijelova Srbije.

Snijeg se zadržao na dijelu cesta zapadne i središnje Srbije, a u selu Tršić na zapadu Srbije evakuirane su četiri osobe.

Vatrogasci i ekipe elektroenergetskih tvrtki su na terenu zbog najmanje 15 intervencija.

Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu objavilo je, nakon upozorenja hidrometeorološkog zavoda, da će biti zatvoreno zbog kontinuiranih snježnih oborina i nesigurnih uvjeta na cestama koji će trajati u ponedjeljak i nekoliko sljedećih dana.

Zbog snijega i ledene kiše nadležne službe upozoravaju na opasne uvjete za vožnju, te moguće nestašice struje, a pojedina lokalna cestovna poduzeća podigla su razinu pripravnosti zbog mogućnih novih padalina. 

