Obavijesti

News

Komentari 1
'ZABRANJENO VOĆE'

Srbija preporučila građanima da ne putuju u RH, stigao im je brutalni odgovor Hrvatske

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Srbija preporučila građanima da ne putuju u RH, stigao im je brutalni odgovor Hrvatske
Andrej Plenković otvorio je Mostarski sajam | Foto: Denis KapetanoviÄ /PIXSELL

Iako MVEP nije izrijekom naveo Srbiju, objava se odnosi na tu zemlju pošto je njezino ministarstvo vanjskih poslova objavilo preporuku državljanima Srbije da u Hrvatsku putuju samo u slučaju krajnje nužde

Admiral

Hrvatska je članica EU-a, NATO-a i šengenske zone i prema Eurostatu jedna je od najsigurnijih zemalja u Europi, objavio je u četvrtak MVEP reagirajući na preporuku Srbije svojim državljanima da u Hrvatsku putuju jedino u slučaju krajnje nužde. 

"Hrvatska, članica EU-a, NATO-a i šengenske zone i prema Eurostatu jedna od najsigurnijih zemalja u Europi, svake godine dočekuje milijune posjetitelja i uzastopno bilježi odlične turističke sezone", objavilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na X-u.

"Unatoč tome, označena je kao 'narančasta' na savjetima za putovanja zbog neutvrđenih 'napetosti'", nastavlja hrvatsko ministarstvo.

NOVA PROVOKACIJA Srbija stavila Hrvatsku na popis rizičnih zemalja: 'Putujte samo u slučaju krajnje potrebe...'
Srbija stavila Hrvatsku na popis rizičnih zemalja: 'Putujte samo u slučaju krajnje potrebe...'

Iako MVEP nije izrijekom naveo Srbiju, objava se odnosi na tu zemlju pošto je njezino ministarstvo vanjskih poslova objavilo preporuku državljanima Srbije da u Hrvatsku putuju samo u slučaju krajnje nužde zbog "sve učestalijih incidenata, tenzija i nepovoljnih sigurnosnih okolnosti", odnosno označilo ju je narančastom bojom na svome "semaforu za putovanja".

Hrvatska je jedina europska zemlja u toj kategoriji. 

"Iskustvo nam govori da kad se god objavljuju savjeti za putovanja, često vidimo više posjetitelja iz baš tih zemalja", nastavlja MVEP, nazvavši to klasičnim "zabranjenim voćem".  

"Zasad se čini da je najveća 'napetost' odabir između jadranske obale i hrvatskih kontinentalnih vinskih cesta", zaključuje MVEP. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Iran zaprijetio članicama EU: 'Ostanu li šutjeti oko udara na Iran, kad tad će platiti cijenu'
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Iran zaprijetio članicama EU: 'Ostanu li šutjeti oko udara na Iran, kad tad će platiti cijenu'

Šesti dan rata, Kurdi iz Iraka napali Iran koji sve rijeđe lansira rakete na Izrael. Hrvati napuštaju Bliski istok, a Teheran prijeti napadom na nuklearnu elektranu
Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge
KAKO SMO I NAJAVILI

Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je upravo objavilo rješenje kojim obustavlja Studiju utjecaja na okoliš za taj ključni projekt. Bez Studije nema niti daljnjeg postupka, ishođenja dozvola za gradnju
Srbija stavila Hrvatsku na popis rizičnih zemalja: 'Putujte samo u slučaju krajnje potrebe...'
NOVA PROVOKACIJA

Srbija stavila Hrvatsku na popis rizičnih zemalja: 'Putujte samo u slučaju krajnje potrebe...'

U narančastoj kategoriji nalazi se 28 država za koje se savjetuje putovanje isključivo u slučaju krajnje potrebe. Među njima je 27 afričkih i azijskih zemalja te jedna članica Europske unije - Hrvatska

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026