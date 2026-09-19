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VELIČAO RATKA MLADIĆA

Srbin koji je bio gurnut u more u zatvoru jer je vrijeđao Hrvatsku

Piše HINA,
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Srbin koji je bio gurnut u more u zatvoru jer je vrijeđao Hrvatsku
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Muškarac (43) koji ga je prije dva dana gurnuo u more prekršajno je prijavljen zbog narušavanja javnog reda i mira te je nakon ispitivanja pušten na slobodu

Radi vrijeđanja Republike Hrvatske i njezinih građana te veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića na društvenoj mreži, na 14 dana u zatvoru završio je državljanin Srbije (49) kojeg je, zbog majice Crvene zvezde koju nije želio skinuti, prije dva dana u Makarskoj u more gurnuo 43-godišnjak.

Kako se u subotu doznaje na Općem prekršajnom sudu, na prijedlog policije mu je zbog narušavanja javnog reda i mira određeno zadržavanje u zatvoru na 14 dana nakon čega je odveden u splitski zatvor na Bilicama. 

U zatvoru je završio nakon što je policija, poslije incidenta u kojem je zbog nošenja majice Crvene zvezde bio gurnut u more u Makarskoj, provjerom njegovog profila na društvenoj mreži utvrdila da je veličao ratnog zločinca Ratka Mladića, a u drugoj je objavi vrijeđao Republiku Hrvatsku i njezine građane.

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Muškarac (43) koji ga je prije dva dana gurnuo u more prekršajno je prijavljen zbog narušavanja javnog reda i mira te je nakon ispitivanja pušten na slobodu.

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