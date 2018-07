Srbina napali zbog tetovaže: 'Kad su došli, znao sam zašto'

Na splitskim Bačvicama prošlog je tjedna napadnut mladić nakon što je skinuo majicu i pokazao tetovažu navijačke skupine Crvena zvezda s natpisom 'Delije Knin'. Aleksandar Gundelj (27), rodom iz Knina, s adresom u Subotici, za srpski Blic ispričao je kako ga je na plaži opkolila skupina od 10-ak ljudi te su ga cipelarili i udarali šakama i palicama uz povike 'Ovdje si došao provocirati?!'.

Mladić kaže kako su ga napali dok je s prijateljicom šetao po Bačvicama. Ispričao je da je nekako uspio pobjeći te se pokušao skloniti u kafić no od tamo su ga, tvrdi, potjerali. Na kraju se sakrio u najbližu zgradu, a jedna od stanarki pozvala je policiju.

Uz tetovažu 'Delija' na leđima mu je i citat cara Lazara 'Ja ne odlučujem da li ću ići u bitku po tome kakva je sila koja me prati, nego po tome koliku svetinju branim'.

Kaže da je već ljetovao u Hrvatskoj, ali da mu je ovo bio prvi posjet Splitu.

- Sve što se dogodilo zapravo je bila borba za život. Kad sam vidio da sam sam i da nemam nikog tko mi može pomoći, osjećao sam se bespomoćno. Nikada ranije nisam imao sličan problem. Rekli su mi da ne bi smio baš tako šetati s tetovažom, ali me malo ponijelo more, turisti, morska atmosfera. Nisam razmišljao ni o čemu lošem. Nije to bilo s namjerom, nisam planirao da me netko ubije. Sve se dogodilo spontano, a kada sam vidio da su došli znao sam koliko je sati i pretpostavio sam što slijedi - priča Aleksandar i dodaje kako neće u skorije vrijeme na ljetovanje u Hrvatsku.

- U Knin svakako idem i neću odustati, ali što se tiče mora, za sad me sigurno neće vidjeti - zaključio je.