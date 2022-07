'Sreća da se Pelješki most radio prije krize jer bi danas koštao vjerojatno preko 5 milijardi kn'

Generacijama se čekao Pelješki most, generacije će od njega imati koristi. U Novom Vinodolskom o Pelješkom mostu RTL-ov reporter Ilija Radić razgovarao je s ministrom prometa Olegom Butkovićem.

Butković je ranije kazao da su ga frustrirala kašnjenja, žalbe i blokade te da se o tome može napisati knjiga. Na pitanje je li počeo pisati memoare, Butković je kazao da nije, ali da bi ih možda trebao pisati.

"Bilo je puno toga, puno izazova kod gradnje Pelješkog mosta. Posljednjih 6 godina su sve ključne odluke donijete, od financiranja do natječaja koji su išli u nekoliko faza. Žalbeni postupci frustriraju. Najviše su me frustrirale žalbe pojedinih tvrtki koje su bile besmislene, to je zakon o javnoj nabavi dopustio. Krenuli smo u izmjene zakona pa ćemo zlouporabe žalbenih postupaka pokušati izbjegnuti", kazao je.

Butković je kazao da je bilo objektivnih razloga zašto se Pelješki most nije počeo graditi ranije.

"Kriza je došla 2009., tada Hrvatska nije mogla graditi jer smo imali drugih problema. Ulaskom u EU se otvorila mogućnost, tu priliku smo iskoristili. Došli smo do kraja, u utorak je veliki dan i otvaramo Pelješki most", kazao je Butković.

"Sva sreća je da se most gradio prije ove krize. Materijal je nabavljen prije. Da je sada natječaj išao ovih 2 milijarde kuna koliko je koštao bi bilo vjerojatno preko 5 milijardi kuna jer je došlo do tržištu do poremećaja. Što se tiče pristupnih cesta, određenih povećanja će biti. Stvar je do naručitelja, izvođača radova i procedure koji je Vlada omogućila", kazao je.

