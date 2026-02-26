Obavijesti

News

USPJELA AKCIJA

Sretan kraj za mlade ribolovce u Dugom Selu: 'Prvi ulov bit će za sve koji su pomogli donacijama'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
1
Foto: ŠRD DUGO SELO-RUGVICA

Lopovi su u Dugom Selu ukrali djeci ribičku opremu. Dobri ljudi skupili su novac za novu. Policija i dalje traži kriminalce koji su djeci slomili srca

Admiral

Dragi prijatelji, dobri ljudi i svi Vi velikoga srca, javljamo se sa suzama radosnicama i srcem punim ponosa! Zahvaljujući vašoj dobroti, podršci, dijeljenju objava, lijepim riječima i svakoj, pa i najmanjoj uplati, donaciji za ribolovni pribor, uspjeli smo prikupiti 5273,96 eura!

Objavila je to Antonija Jambrušić, tajnica i voditeljica mladeži u Športskom ribolovnom društvu Dugo Selo-Rugvica, nakon uspješne akcije pomoći tom društvu.

Polovinom veljače nepoznati lopovi provalili su im u prostorije. Slomili su bravu pa ukrali dječje ribičke štapove i brojnu opremu za dječji kamp. Djeca su ostala razočarana jer im uskoro počinju natjecanja, na koja nisu imali s čime ići. Policija i dalje traži krivce.

FOTO Lopovi djeci ukrali opremu za ribolov i kamp: 'To nisu ljudi, dajemo nagradu za informacije'

Dobri ljudi podsjetili su ih da uvijek stoje uz najmlađe. Osim lokalaca i tvrtki, pomogli su i brojni nepoznati diljem RH.

- Vi ste djeci vratili radost, bezbrižnost i razlog da opet jedva čekaju sljedeći odlazak na vodu - rekli su iz društva i dodali kako će svima njima posvetiti prvi ulov. 

Trenutačno skupljaju ponude ribolovnih dućana, a potom će kupiti više od 100 dječjih štapova i ostalu opremu. Naime, u društvu imaju najmanje 120 članova mlađih od 18 godina. Prva natjecanja mladih su već u travnju pa moraju biti brzi i učinkoviti.

