Obavijesti

News

Komentari 0
UPLATIO JE 5,20 EURA

Sretni Slavonac osvojio je 147.000 eura na Eurojackpotu!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Sretni Slavonac osvojio je 147.000 eura na Eurojackpotu!
Foto: Hrvatska lutrija

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 3 veljače, a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura

Admiral

U izvlačenju 9. kola igre Eurojackpot u petak izvučeni su brojevi: 8, 13, 15, 17, 37 - 3, 7, koji su nekome u Finskoj donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 17.638.609,90 eura, javlja Hrvatska lutrija.

PROVJERITE LISTIĆE Ovo su rezultati 8. kola Lota 7
Ovo su rezultati 8. kola Lota 7

U Hrvatskoj je pogođen dobitak 5! Igrač je odigrao dvije kombinacije igre Eurojackpot s dvije dodatne igre Joker, a za uplaćenih 5,20 eura osvojio 147.012,90 eura. Listić je uplaćen u Ulici grada Vukovara u Našicama.

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 3 veljače, a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Habijan zaposlio fitness frenda kao savjetnika: Prodavao je bicikle, sad prati digitalizaciju
IZ TERETANE U MINISTARSTVO

Habijan zaposlio fitness frenda kao savjetnika: Prodavao je bicikle, sad prati digitalizaciju

Hinko Pavlec (34) radi kao ministrov posebni savjetnik za digitalnu transformaciju. Ranije je radio kao prodavač, administrator, asistent... U ministarstvu kažu: Bio je motiviran
STRAVA U ZAGREBU Preminula djevojka koju je udario auto! Mještani se opraštaju od nje
PREMINULA U BOLNICI

STRAVA U ZAGREBU Preminula djevojka koju je udario auto! Mještani se opraštaju od nje

Djevojka je prelazila pješački prijelaz iako je za pješake na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo. Preminula je u bolnici
EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'
AFERA U CRNOJ GORI

EKSKLUZIVNO Mirjana Pajković za 24sata: 'Snimke se šire, meni prijete! Žene, prijavite nasilje'

Mirjana Pajković, bivša crnogorska državna tajnica, u središtu je skandala nakon objave eksplicitnih snimki nje i savjetnika predsjednika Dejana Vukšića. Samo za 24sata ispričala je detalje prijetnji, ucjena i pritisaka...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026