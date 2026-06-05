Odigrane su dvije kombinacije igre Eurojackpot, s obje dodatne igre Joker te je za ukupno uplaćenih 6,00 eura ostvaren dobitak od 170.169,22 eura
NA UPLAĆENIH 6 EURA
Sretnik u Hrvatskoj osvojio 170.000 €. Evo gdje ide dobitak
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U 134. kolu igre Joker izvučen je dobitni Joker broj 260088, koji je nekome iz Virovitice donio dobitak Joker 6 u iznosu od 170.169,22 eura. Odigrane su dvije kombinacije igre Eurojackpot, s obje dodatne igre Joker te je za ukupno uplaćenih 6,00 eura ostvaren dobitak od 170.169,22 eura.
Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije na adresi Sajmište 2 u Virovitici.
Sljedeće izvlačenje igre Joker je u subotu 6. lipnja 2026., a jamčeni glavni dobitak iznosi 100.000,00 eura.
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