U studiju HRT-a zavrtio kolo i osvojio čak 100.000 eura!

U večerašnjem izvlačenju igre Loto 7, osvojen je dobitak DRUGA ŠANSA u iznosu od 100.000,00 eura. Sretni dobitnik je u 16. kolu, 25.veljače, uplatio dva eura i odigrao jednu kombinaciju za dva kola igre Loto 7.

Foto: HRT/Screenshot

Dolaskom u studio HRT-a te vrtnjom Kola s dobitcima, igrač je iskoristio DRUGU ŠANSU i tako uvećao svoj dobitak na 100.000,00 eura.

Rezultati Loto 7: 20. kolo od 11. ožujka 2026.

U 20. kolu popularne igre na sreću Hrvatske Lutrije – Loto 7, održanom 11. ožujka 2026. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 1, 8, 11, 12, 17, 20, 26, dok je dodatni broj bio 5. Joker broj za ovo kolo bio je 878505.

Nažalost, niti jedan igrač nije pogodio svih sedam brojeva, kao ni kombinaciju 6+1, što znači da glavnih dobitnika ovog kola nema. Najviši osvojeni dobitak ostvaren je s pogođenih 6 brojeva, a pet dobitnika osvojilo je po 1.804,08 eura. Za pogođenih 6 brojeva, ali bez dodatnog broja, jedan dobitnik osvojio je 104,06 eura.

Ostali iznosi dobitaka raspoređeni su kako slijedi:

- 5 pogođenih brojeva: 190 dobitnika, po 36,52 eura

- 4 pogođena broja: 2.467 dobitnika, po 3,94 eura

- 3 pogođena broja: 7.003 dobitnika, po 1,00 euro

U dodatnoj igri "Druga šansa" izvučeno je 100 dobitnika, a svaki od njih osvojio je po 100 eura.

Važno je napomenuti da očekivani jackpot za 21. kolo iznosi čak 1.000.000 eura, što dodatno povećava uzbuđenje među igračima. +