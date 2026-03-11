Obavijesti

TO JE SREĆA!

U studiju HRT-a zavrtio kolo i osvojio čak 100.000 eura!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: HRT/Screenshot

Sretni dobitnik je u 16. kolu, 25.veljače, uplatio dva eura i odigrao jednu kombinaciju za dva kola igre Loto 7

U večerašnjem izvlačenju igre Loto 7, osvojen je dobitak DRUGA ŠANSA u iznosu od 100.000,00 eura. Sretni dobitnik je u 16. kolu, 25.veljače, uplatio dva eura i odigrao jednu kombinaciju za dva kola igre Loto 7.

Foto: HRT/Screenshot

Dolaskom u studio HRT-a te vrtnjom Kola s dobitcima, igrač je iskoristio DRUGU ŠANSU i tako uvećao svoj dobitak na 100.000,00 eura.

Rezultati Loto 7: 20. kolo od 11. ožujka 2026.

U 20. kolu popularne igre na sreću Hrvatske Lutrije – Loto 7, održanom 11. ožujka 2026. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 1, 8, 11, 12, 17, 20, 26, dok je dodatni broj bio 5. Joker broj za ovo kolo bio je 878505.

Nažalost, niti jedan igrač nije pogodio svih sedam brojeva, kao ni kombinaciju 6+1, što znači da glavnih dobitnika ovog kola nema. Najviši osvojeni dobitak ostvaren je s pogođenih 6 brojeva, a pet dobitnika osvojilo je po 1.804,08 eura. Za pogođenih 6 brojeva, ali bez dodatnog broja, jedan dobitnik osvojio je 104,06 eura.

PROVJERITE LISTIĆE Hrvat osvojio čak 300.000 eura na Jokeru 6. Drugi nije pogodio baš ništa pa dobio 80.000 eura
Hrvat osvojio čak 300.000 eura na Jokeru 6. Drugi nije pogodio baš ništa pa dobio 80.000 eura

Ostali iznosi dobitaka raspoređeni su kako slijedi:
- 5 pogođenih brojeva: 190 dobitnika, po 36,52 eura
- 4 pogođena broja: 2.467 dobitnika, po 3,94 eura
- 3 pogođena broja: 7.003 dobitnika, po 1,00 euro

U dodatnoj igri "Druga šansa" izvučeno je 100 dobitnika, a svaki od njih osvojio je po 100 eura.

Važno je napomenuti da očekivani jackpot za 21. kolo iznosi čak 1.000.000 eura, što dodatno povećava uzbuđenje među igračima. +

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

