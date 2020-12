Srića: 'Vrhunac tek očekujemo'

<p>Ističemo važnost donošenja jasnih, definiranih i odlučnih mjera. Očekujemo da ovim apelom dočekamo reakcije nadležnih i Stožera. Puno više brinu znanstvenici koji brinu javnost sijanjem informacija koje nisu provjerene, komentirao je pulmolog <strong>Saša Srića </strong>apel hrvatskoj javnosti koji je uputilo 26 liječnika i znanstvenika zabrinuti širenjem drugog vala pandemije. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Za <strong><a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a583849/Sasa-Srica-za-N1-Vrhunac-epidemije-tek-ocekujemo.html">N1 </a></strong>komentirao je da je broj hospitaliziranih i umrlih u trajnom porastu te da su se brojke u posljednja dva tjedna udvostručile, a nastavi li se isti trend, te bi brojke u roku od mjesec dana mogle prijeći brojku sto. </p><p>- Kad vidimo da se antigenski testovi ne pribrajaju, a ima ih 42 posto pozitivnih, svi ti podaci kazuju da ne možemo u ovom trenutku govoriti o izravnavanju krivulje, a kamoli o vrhuncu, koji tek očekujemo - objasnio je Srića. </p><p><strong>Nove oštrije mjere </strong></p><p>- Pogreška je opustiti mjere 21. prosinca, a onda ponovno postrožavanje nakon Nove godine, jer će doći do potpunog pucanja zdravstvenog sustava - rekao je Srića koji smatra da je lockdown jedino rješenje. </p><p>Prediktivni modeli iz Seattlea kažu da će u Hrvatskoj do travnja biti više od 7000 umrlih. Srića je rekao da je to zabrinjavajuće te da je moguće, ukoliko se nastavi ovaj trend koji u Hrvatskoj postoji sad.</p><p>- Tražimo registar zaraženih i onih u samoizolaciji. Cilj je testirati više, imati do 20.000 testiranja dnevno, a da bi pale brojke, morali bismo imati manje od pet posto zaraženih od ukupnog broja testiranih - rekao je Srića.</p><p>Komentirao je i objavu <strong>Gordana Lauca</strong> na Facebooku u kojoj je rekao kako broj hospitaliziranih u respiracijskom centru u KB-u Dubrava ne raste već osam dana.</p><p>- Koliko znam, broj novooboljelih u svakoj bolnici, pa i u KB-u Dubrava svakako raste - rekao je Srića te dodao da se otvaraju novi intenzivni centri u koje se smještaju bolesnici, kao i da je broj hospitaliziranih i dalje veći od broja onih koje se otpušta iz bolnica. </p><p><strong>Rad Crkva </strong></p><p>- Kao vjernik, mislim da bi i Crkva trebala slijediti pravila koja vrijede za sve ostale, kao i da bi pojedini svećenici trebali uputiti vjernike na molitvu kod kuće - rekao je Srića te dodao da bi i škole trebale prijeći na model nastave online.</p>