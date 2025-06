Srna na A5, vozi se 80 km/h

Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, a pojačan promet tijekom jutra očekuje se na gradskim cestama i obilaznicama, izvijestio je u srijedu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Zbog izvanredne situacije, odnosno srne na autocesti A5 između čvorova Sredanci i Đakovo u smjeru BiH vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Zastoji su mogući u zonama radova, posebice na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te čvora Zagreb istok i mosta Sava u smjeru Bregane; A2 Zagreb-Macelj prije čvora Zagreb zapad u smjeru Zagreba; Istarskom ipsilonu (A8) između čvora i tunela Učka u oba smjera; Jadranskoj magistrali (DC8) u Crikvenici (radovi na vijaduktu Dubračina), Rogoznici, Solinu, između Stobreča i Podstrane te na prilazima Dubrovniku iz smjera Župa dubrovačke.

Danas od 8,30 do 17 sati bit će zatvoren Most hrvatskih branitelja (DC126) u Trogiru. Promet za vozila do jedne tone bit će moguć starim Čiovskim mostom.

U pomorskom prometu nema poteškoća.