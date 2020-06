Srndaća udarili autom i ostavili kraj ceste u Zagrebu: 'Bio je u šoku, za njih je to jako opasno'

Kada zaprimimo srnu ili srndaća kojeg je udario auto, uvijek je najteže izgurati prvu noć jer budu u tolikom šoku da od njega mogu i umrijeti. Srećom, ovaj je srndać preživo - rekao nam je ravnatelj zoološkog vrta

<p>Početkom prošlog tjedna, Azil Dumovec zadobio je poziv zabrinutog građana - pronašao je srndaća kako leži uz rub ceste u Mihaljevcu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Srndaća udario auto u Zagrebu </strong></p><p>Srndaća su odmah prebacili u oporavilište za divlje životinje u Zoološkom vrtu grada Zagreba. Srndać je bio u velikom šoku pa su ga po primitku odmah morali sedirati.</p><p>- Kada zaprimimo srnu ili srndaća kojeg je udario auto, uvijek je najteže izgurati prvu noć jer budu u tolikom šoku da od njega mogu i umrijeti. Srećom, ovaj je srndać preživo - rekao nam je ravnatelj zoološkog vrta,<strong> Damir Skok.</strong></p><p>Srndać je zadobio težak udarac automobilom u svoj stražnji kraj, ali nakon detaljnog pregleda ustanovljeno je da nije ništa slomio.</p><p>- Bili smo jako sretni kada smo vidjeli da neće trebati kiruršku intervenciju, jer je to značilo i njegov brži povratak u prirodu. Nakon nekoliko dana nadgledanja procijenili smo da se može vratiti u svoje stanište - kaže.</p><p>Uz pomoć Lovačkog društva ‘Sljeme’ iz Gračana, srndaća su vratili doma u četvrtak ujutro.</p><p>- Kod vraćanja srna i srndaća u prirodu važno ih je vratiti tamo gdje su i pronađeni. Ovog smo srndaća vratili malo dalje od ceste, ali u njegovom teritoriju. Budući da je to jak mužjak velikih rogova star oko pet godina, vjerujem da je zauzeo svoj teritoriji. Da smo ga vratili bilo gdje drugdje, na teritoriji nekog drugog mužjaka, došlo bi do borbe - objašnjava Skok.</p><p>Kada su pustili srndaća još je malo bio pod sedacijom, no ubrzo se osovio na noge i vratio svojoj kući.</p>