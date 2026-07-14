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SRAMOTNA PAUNOVIĆ

Srpska ministrica kazala da bi etnički očistila Kosovo! U Bruxellesu su zgroženi izjavom

Piše HINA,
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Srpska ministrica kazala da bi etnički očistila Kosovo! U Bruxellesu su zgroženi izjavom
Foto: N1
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Paunović je u intervju za TV Kurir emitiranom u subotu rekla “da bi etnički očistila Kosovo 1998. da je bila na mjestu Slobodana Miloševića”.

Europska povjerenica za proširenje Marta Kos izjavila je u utorak u Bruxellesu da je “zgrožena” izjavom ministrice u srpskoj vladi koja je rekla da je Kosovo trebalo etnički očistiti. “Za takve izjave može postojati samo nulta tolerancija. U Europi nema mjesta za retoriku koja opravdava, zagovara i veliča etničko čišćenje i osobno sam doista zgrožena što se ovo uopće mora reći u ovoj situaciji”, izjavila je Kos na konferenciji za novinare.

Odgovorila je time na upit da komentira izjavu srbijanske ministrice za državnu i lokalnu samoupravu Snežane Paunović u svjetlu činjenice da je Europska komisija snažno preporučila da se sa Srbijom otvore pregovori u klasteru 3. Ta preporuka nije dobila potporu država članica.

Paunović je u intervju za TV Kurir emitiranom u subotu rekla “da bi etnički očistila Kosovo 1998. da je bila na mjestu Slobodana Miloševića”.

Rekla je da Albance ne bi "likvidirala na način na koji se oni trude da danas etnički očiste Kosovo, nego tako da svatko onaj tko se ne osjeća kao stanovnik Savezne Republike Jugoslavije napusti istu i ode u svoju matičnu zemlju".

"A oni koji su se odlučili za terorističke akcije bili bi likvidirani onako kako se i danas, a kamoli tada, država obračunava s teroristima", rekla je Paunović.

“Te izjave su u izravnoj suprotnosti s vrijednostima ljudskog dostojanstva, pomirenja, koje je itekako potrebno, odgovornosti i dobrosusjedskih odnosa na kojima je utemeljena Europska unija i bez kojih se proces pristupanja ne može dogoditi. One su također u suprotnosti s obvezama Srbije prema EU, olakšanom dijalogu o normalizaciji odnosa s Kosovom”, rekla je Kos.

SRAMOTNO SRAMOTA Ministrica iz Srbije: 'Da sam bila Milošević, etnički bih očistila Kosovo 1998.'
SRAMOTA Ministrica iz Srbije: 'Da sam bila Milošević, etnički bih očistila Kosovo 1998.'

Dodala je da može “samo pretpostaviti da su to stavovi jedne ministrica, a ne stav srpske vlade”.

“Očekujemo da će politički čelnici djelovati odgovorno i suzdržati se od zapaljive retorike te doprinijeti izgradnji povjerenja, pomirenja i regionalne stabilnosti”, rekla je Kos  na konferenciji za novinare nakon pristupne konferencije s Crnom Gorom.

Crna Gora je u utorak zatvorila još dva poglavlja pregovora čime se broj zatvorenih poglavlja popeo na 18 od 33 o kojima se pregovora.

Crnogorski premijer Milojko Spajić je rekao da je moguće zatvoriti preostalih 15 poglavlja do kraja ove godine budući da su sva ta poglavlja spremna za zatvaranje i do 90 posto, a neka u potpunosti te da je samo potrebna politička odluka EU-a da se ona i formalno zatvore.

Danas je veliki dan za proširenje, “super utorak” kako ga je nazvalo irsko predsjedništvo Vijeća EU-a.

Osim Crne Gore, Ukrajina i Moldavija su otvorile pregovore u klasteru šest, a Albanija zatvorila prva tri poglavlja.

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Komentari 2
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