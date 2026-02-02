Srpski mediji: 'Brukometaše zabavlja ustaški Thompson'

Rašomon oko dočeka brončanih rukometaša nije promaknuo srpskim medijima. Kurir je tako objavio tekst pod naslovom: 'Brukometaši istjerali svoje: Zabavlja ih ustaški pjevač Thompson! Vlada Hrvatske sve organizira'.

Srbi pišu kako su rukometaši ucijenili Grad Zagreb koji je odbio organizirati doček na kojem će pjevati Marko Perković Thompson na kojem inzistiraju sami rukometaši.

- U cijeli slučaj direktno se uključila Vlada Hrvatske, nakon čije intervencije doček će biti organiziran u ponedjeljak od 18 sati na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu. Dno dna. S potpisom Vlade Hrvatske i ovih „sportista“. Čini se da se nikada neće opametiti - zaključio je Kurir.

Telegraf piše o ratu na relaciji Grad-Vlada.

- Novi obrat oko dočeka brončanih rukometaša izazvao je i otvoreni sukob između države i Grada Zagreba. Nakon što je Vlada Republike Hrvatske na telefonskoj sjednici odlučila da sama organizira proslavu, iz Grada Zagreba poručuju da dozvola za korištenje Trga uopće nije bila zatražena - piše Telegraf te prenosi priopćenje SDP-a koji je Plenkovića nazvao nenormalnim.

Prorežimski Informer spominje divljanje ustaša u Zagrebu.

- Ustaše će večeras ipak divljati u srcu Zagreba, budući da je Vlada Hrvatske, na čijem je čelu Andrej Plenković, odobrila organiziranje dočeka rukometaša koji su osvojili broncu na Europskom prvenstvu - piše Informer.

Blic je u tekstu pod naslovom 'USTAŠKA IDEOLOGIJA I THOMPSON VAŽNIJI OD RUKOMETA. Hrvatski analitičar o skandalu oko dočeka u Zagrebu: Neuki rukometaši prodali su desničarima svoju medalju', prenosi gostovanje Puhovskog u Jutarnjem listu.

- Žarko Puhovski, politički analitičar iz Hrvatske, ocijenio je, u vezi s odlukom gradske vlasti u Zagrebu da ne dopusti prisutnost Marka Perkovića Thompsona na dočeku brončanih hrvatskih rukometaša, da se Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba, „doveo u poziciju iz koje ne može popustiti“ te da su se svi u Hrvatskoj na neki način navikli da „o svemu odlučuje HDZ“, odnosno premijer Andrej Plenković - prenose.

B92 u tekstu 'Upućene prijetnje gradonačelniku Zagreba: „Tomašević neće dočekati jutro', prenose 24sata i dojavu o bombi.