Srpski mediji: Vučić priprema izvanredno obraćanje zbog diplomatskog rata s Hrvatskom

Ministar unutarnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin najavio je u nedjelkju da će svi dužnosnici hrvatske države, svi nositelji službenih ili diplomatskih putovnica, morati posebno najaviti i obrazložiti svoj posjet ili prolazak kroz Srbiju i bit će stavljeni u posebni režim kontrole.

Diplomatski skandal između Hrvatske i Srbije sve je glasniji. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić je bez službene najave htio posjetiti Jasenovac i Pakrac. Nakon toga je reagirala Hrvatska i zabranila mu ulazak što je izazvalo brojne reakcije.

Srpski mediji pišu kako je Vučić najavio izvanredno obraćanje danas u 18 sati kako bi odgovorio Zagrebu.

- Mi kada god prelazimo granice, najavljujemo to uobičajenim, diplomatskim putem, a to znači slanjem note, ovdje je to izostavljeno, ovdje se nije dogodilo, pa ne mogu se granice prelaziti samo tako, pogotovo ako se radi o štićenim osobama - rekao je Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova.

- To smo saznali neslužbenim kanalima, što je neuobičajeno u komunikaciji. Taj izostanak diplomatske procedure koja najavljuje dolazak visokog dužnosnika smatramo da je neprihvatljiv - dodao je.

Najčitaniji članci