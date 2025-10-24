Srpski policajac: Bolesnici su htjeli su da špijuniram obitelj i sve koji odaju počast stradalima

Potpukovnik policije Vladimir Janković iz Valjeva dao je otkaz u siječnju nakon što je odbio špijunirati majku, suprugu, djecu, kumove i prijatelje ispred Valjevske gimnazije, koji su se tamo okupljali svaki dan u 11:52 sati kako bi odali počast žrtvama pada nadstrešnice.

U intervjuu za "Vreme" ispričao je kako je odbio izvršiti naredbu, ali i što se dogodilo u tom gradu u kolovozu, kada je, prema njegovim riječima, policija izazvala nerede koji su se pretvorili u premlaćivanje građana na ulicama.

Foto: R.Z.

- Bolesni mozgovi su očekivali da ću špijunirati majku, ženu, djecu, kumove i prijatelje koji su redovito dolazili u Valjevsku gimnaziju u 11:52 kako bi odali počast žrtvama. Teško je ponoviti ono što sam im tom prilikom rekao, ali jedino pristojno što sam rekao je da ću braniti svoje sugrađane, ali kao građanin - rekao je Janković za Vreme.

Foto: Milos Tesic

Komentirao je i nerede u Valjevu u noći s 14. na 15. kolovoza i dodao da je to bio totalni slom policije.

- Policijski kordon koji je bio obučen i planirao zaustaviti 10000 ljudi potpuno je porazilo i ponizilo 300 demonstranata - rekao je Janković i dodao da je policija izazvala nerede.

- Sukobe je izazvala policija koja je direktno u gomilu bacila topovsku kuglu ili sličnu eksplozivnu napravu, nakon čega su policajci prijetili udarcima palicama po štitovima i krenuli prema građanima bez ikakvog upozorenja ili naredbe o razilasku. „Ubrzo je uslijedilo ispaljivanje suzavca, direktno u podnožje kordona Interventne jedinice policije, prilikom čega se veliki broj policajaca počeo gušiti i skidati kacige, a nakon što je policija ispalila još nekoliko metaka suzavca, jedan od demonstranata je pokupio ispaljenu kuglu suzavca sa zemlje i vratio je u kordon, nakon čega se kordon razišao - rekao je bivši policijski pukovnik.