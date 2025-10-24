Pogledajte ludosti s naslovnica Vučićevih medija: Za 'Ćacilend' pucnjavu krive Plenkija i ustaše

Kako se približava 1. studenog, kad će se obilježiti prva godišnjica pada nadstrešnice na kolodvoru u Novom Sadu u kojem je poginulo 16 ljudi, režimski mediji Aleksandra Vučića očajnički pokušavaju maknuti fokus s te teme...

Priprema se veliko okupljanje građana i studenata koji prosvjeduju već gotovo godinu dana, ali tupaste režimske tabloide to apsolutno ne zanima. Oni sve prosvjednike koje su ustali protiv korumpirane vlasti Aleksandra Vučića nazivaju izdajicama, ustašama, blokaderima, teroristima, sotonistima...

A sad su 'ustaše' uspjeli ugurati u svoju novu teoriju zavjere, vjerojatno najgluplju do sad. Što je za njih svojevrstan uspjeh, nije da Informer i slični inače 'pršte' od inteligencije i važnih tema.

Uglavnom, sredinom ovog tjedna u Ćacilendu, bizarnoj šatorskoj nastambi ispred Skupštine u Beogradu, došlo je do pucnjave. Jedan 70-godišnji Srbin propucao je drugog 57-godišnjeg Srbina.

Za neupućene, 'Ćacilend' je okupljalište Vučićevih 'studenata koji žele učiti', koji su fakultet vidjeli samo u nekom filmu ili seriji, i drugih sumnjivih likova, često s debljim kriminalnim dosjeima. Za svoj boravak u ovom šatorskom nasilju, pisali su nezavisni srpski mediji, ova ekipa prima i dnevnice. Ljudi iz Beograda kažu nam kako se iz Ćacilenda često širi smrad, kako se od tamo može svašta čuti, da dopiru zvukovi koji ne zvuče ljudski, dođe i do nasilja, Vučičeve pristaše se zakače međusobno...

Ali za Vučića su to sve junačine koje stoje na braniku Srbije. Što ne može biti dalje od istine...

Natrag na pucnjavu i najgluplju teoriju zavjere svih vremena. Dan nakon što je 70-godišnjak u nogu propucao 57-godišnjaka, srpske medije preplavila je fotografija koja navodno prikazuje hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i napadača.

Pa su režimska lupetala zbrojila dva i dva i kao odgovor dobili - ustaška zavjera. I to stavili na naslovnice...

"Dorćolski blokader, koji je jučer ispred Skupštine Srbije pokušao ubiti nevinog čovjeka i zapalio šator, uslikan je u lipnju ove godine s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem na teritoriji Republike Hrvatske. Slučajnost ili ne?", mrtvo hladno piše Kurir, koji očito smatra da postoji šansa da ga je Plenković pri ovom susretu 'radikalizirao' ili mu dao neki tajni zadatak. Tko će znati što je u glavama novinara režimskih srpskih medija, vjerojatno propuh, kasnije spominju i 'operaciju'.

"Zahvaljujući profesionalnosti, prisebnosti i brzoj akciji beogradske policije, blokader s Dorćola momentalno je savladan i razoružan, a potom i na licu mjesta odmah ispitan o namjerama i ciljevima. Upravo je u tim trenucima čak dvaput jučer ponovio da je "završio posao". Kakav posao, u čije ime i za čiji račun?", pita se Kurir.

Još nismo došli do kraja ludila.

Vučićeva režimska piskarala smatraju se kompetentnima savjetovati hrvatske službe...

"Pretpostavlja se da je poslije spomenute fotografije s Plenkovićem, hrvatska obavještajna služba, kao svaka ozbiljna agencija te vrste u svijetu, preuzela obradu dorćolskog blokadera. Ukoliko se to ispostavi da je to istina, srpski državni organi utvrdit će što je bio njegov istinski motiv i zadatak te operacije", piše Kurir.

Ludilu i gluposti Kurira, očekivano, pridružio se i režimski Informer. Oni su teorije zavjere odveli na još tupastiju razinu.

"Ustaše stoje iza napada u Ćacilendu", stoji na naslovnici ovog bijednog režimskog glasila. Tvrde da je napadač "imao kontakte sa službama i premijerom Plenkovićem"...

"Blokader pucač hrvatski čovek", vrišti s naslovnice Telegrafa. Tu je, naravno i riječ ŠOKANTNO, popraćena s "ima neka tajna veza"...

Kurir je uspio dobiti i nekakvog 'analitičara' koji im je potvrdio da je napadač imao veze s hrvatskim službama. "Stručnjaci upozoravaju na političke motive i stranu podršku u okviru šire strategije destabilizacije države", trabunjaju iz ovog medija..

To im je jedna od omiljenih teorija. Da drugi destabiliziraju državu. A ne korumpirana vlast koja radi sve da se održi na životu. Koja godinu dana brutalno mlati studente i prosvjednike, a štiti 'ćacije'.

Za "Alo" se klupko odmotava", pišu kako policija sve istražuje...

"Plenković fotografiran s napadačem na Ćacilend", stoji na naslovnici Politike.

"Pucač Anđelković imao je dozvolu boravka kod susjeda i govorio da mu ovdje nije ugodno. Njegova veza s Rijekom je sumnjiva jer naša vlast mjesecima optužuje Zagreb da sudjeluje u blokadama", piše iduće budalasto Vučićevo glasilo uz naslov "Benzin za ćacilend dolijevali i Hrvati?"

Ni sami sebi srpski mediji nisu uspjeli objasniti kako bi to točno Plenković profitirao od toga kad jedan 70-godišnji Srbin propuca drugog 57-godišnjeg Srbina... Možda će uskoro objaviti i drugi nastavak ove tupaste teorije u kojoj je Plenković išao u posjet napadačevoj ženi koja živi u Hrvatskoj i preko nje mu davao upute. Ili je to možda radio telepatski?

E, da. Fotografija koja im je 'dokaz' da iza svega stoji Hrvatska je lažna, objavio je Jutarnji list. Riječ je o fotomontaži, i to vrlo lošoj...

Danas su srpski mediji izmislili ovu suludu i glupu teorije zavjere, do 1. studenog ostalo je još tjedan dana, za očekivati je još ovakvih bedastoća. Samo da se makne s fokus s 16 mrtvih, s činjenice da je nadstrešnica prije pada obnavljana, što Vučić i ekipa demantiraju, unatoč postojanju brojnih dokaza.

Za kraj podsjetimo kako je i predsjednica srpske Skupštine, Vučiću odana Ana Brnabić, za pad nadstrešnice, za koju je kriva vlast, okrivila Vučićeve protivnike.

- Mislim da je to sve organizirano i isplanirano i da je nadstrešnica srušena kao početak obojene revolucije. Ja mislim da je ovo sve plan za rušenje Srbije i osveta za neke stvari koje je hrabro radio predsjednik Aleksandar Vučić. Ne mislim da je nadstrešnica pala sama od sebe, ne mislim da je to bio nesretan slučaj. Mislim da je to bila planirana diverzija - kazala je nedavno poslušna Brnabić.