Srpski policajci salutirali mrtvom zločincu Mladiću

Srpski policajci i pripadnici srpske Žandarmerije salutirali su koloni koja je kroz Beograd prevozila lijes osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića od aerodroma Nikola Tesla prema Vojnomedicinskoj akademiji, piše N1.rs.

Српска полиција цијелим путем поздравља генерала Младића. pic.twitter.com/wDKmzfp8Zd — МИХАЈЛО 🇷🇸 (@dalm_berekin) September 3, 2026

Na nekoliko nadvožnjaka iznad autoceste prema središtu Beograda okupile su se stotine Mladićevih simpatizera istaknuvši transparente "Mladić srpski heroj", "Đenerale hvala", "Junaci nikad ne umiru".

Komemoracija za osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića biti održana u subotu u Domu vojske u Beogradu, a sprovod u ponedjeljak u 12.35 sati na groblju Topčider. To je i bila njegova želja, da bude pokopan kraj kćeri.