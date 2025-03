Srpski predsjednik Vučić napao novinara iz Hrvatske, vrijeđao i hrvatske medije: Najodvratniji!

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić izvrijeđao je hrvatskog novinara Denisa Mahmutovića za vrijeme gostovanja na Pink televiziji. Nazvao ga je "bolesnikom kojeg izjeda mržnja"...

Mahmutović, novinar Telegrama, je ranije ovog tjedna gostovao na RTL-u gdje se osvrnuo na velike prosvjede srpskih studenata.

- Ja Aleksandru Vučiću, ne vjerujem kad kaže koja je godina. Ne vjerujem mu apsolutno ništa, taj čovjek je dosad pokazao zavidnu razinu nepoštivanja demokracije i ljudskih prava - kazao je, među ostalim, Mahmutović. Za Vučića je kazao i da se vidi da je 'car gol i bolestan'...

Vučić je 'udario' i po hrvatskim medijima. Podsjećamo i kako je novinarima više redakcija s područja Hrvatske prošlog tjedna zabranjen ulazak u Srbiju, Vučić je odlučio da nemaju što pratiti prosvjede... Medije je nazvao 'priljepcima stranih službi'

- Da, Mahmutović, eh, baš me čudi. Baš me čudi. Da tom bolesniku odgovorim nešto. Dakle, kada imate toliku i takvu mržnju, to vas izjeda. Ali oni imaju zadatak od njihove sigurnosne agencije, kao temu, ona mora biti Aleksandar Vučić. Od autora koji moraju pisati tekstove protiv mene, u različitim portalima, platformama i da sudjeluju u mom rušenju. Ali, oni nikada ne rade sami. Oni rade kao bijedan priljepak neke druge veće službe, zapadne. Kao i što su u Drugom svjetskom ratu bili najveći zločinci iz ustaškog pokreta, tako i danas, kada im kaže ta služba da moramo rušiti Vučića, oni moraju biti glavni, najveći i najodvratniji - kazao je Vučić.