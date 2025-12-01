Obavijesti

News

Komentari 20
IZBJEGAO ZATVOR

Srpski ratni zločinac pridružio se ruskoj paravojsci u Ukrajini i tvrdi: 'Malo se igram rata...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Srpski ratni zločinac pridružio se ruskoj paravojsci u Ukrajini i tvrdi: 'Malo se igram rata...'
Foto: Facebook

Prvostupanjska presuda izrečena mu je u prosincu 2024. godine no beogradski sud mu tada nije odredio pritvore niti izrekao zabranu napuštanja Srbije, a on je to iskoristio

Bivši pripadnik vojske bosanskih Srba Novak Stjepanović kojega je sud u Srbiji pravomoćno osudio zbog ratnih zločina počinjenih u BiH izbjegao je kaznu zatvora tako što se pridružio paravojnim postrojbama koje na teritoriju Ukrajine ratuju za Rusiju, objavio je u ponedjeljak portal Detektor. Prizivni sud u Beogradu u lipnju je potvrdio prvostupanjsku presudu kojom je Stjepanović osuđen na 13 godina zatvora nakon što je proglašen krivim jer je u svibnju 1992. godine u selu kod Bratunca u istočnoj Bosni sudjelovao u protuzakonitom zatočenju i zlostavljanju civila bošnjačke nacionalnosti koji su potom pogubljeni.

Osuđen je i za silovanje 19-godišnjakinje koja je bila protuzakonito zatočena zajedno s obitelji.

U Srbiji mu se sudilo nakon što je pravosuđe BiH vlastima te zemlje prepustilo predmet po optužnici podignutoj još 2009. godine a Stjepanović je tada već pobjegao u susjednu državu. 

ZNA ZA TO OD OŽUJKA Srpski ratni zločinac radi cirkus u Osijeku: Odgodili su suđenje, odjedanput mora na operaciju?!
Srpski ratni zločinac radi cirkus u Osijeku: Odgodili su suđenje, odjedanput mora na operaciju?!

Prvostupanjska presuda izrečena mu je u prosincu 2024. godine no beogradski sud mu tada nije odredio pritvore niti izrekao zabranu napuštanja Srbije, a on je to iskoristio kako bi ponovo pobjegao i pridružio se ruskim paravojnim postrojbama na području Donjecka.

To je utvrđeno analizom fotografija koje je objavio na društvenim mrežama.

Tako je u travnju objavio fotografiju na kojoj se vidi kako je u vojnoj odori u objektu koji podsjeća na vojni bunker, okružen drugim vojnicima.

Na jednoj od fotografija iz svibnja je vidljiva i njegova vojnička identifikacijska pločica na kojoj su ispisani broj i "ВС Россия" što u prijevodu znači "Oružane snage Rusije".

Stjepanović je tog mjeseca prijatelje na Facebooku obavijestio da je ranjen u desnu ruku, ali da je "sve dobro". U jednom od komentara na upite je odgovorio: "Malo se igram rata po Rusiji".

Pridruživanje paravojnim postrojbama u inozemstvu kazneno je djelo i u BiH i u Srbiji za koje je propisana višegodišnja zatvorska kazna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja
NOVE PROMJENE

Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja

Vlada obećava rast minimalca, mirovina, standarda... Međutim, čeka nas rast cijena struje i plina te novi val poskupljenja
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'

Nova privremena regulacija znači da će vozila i u smjeru istoka i u smjeru zapada prometovati po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije
UŽAS U SPLITU Zaustavili su ga s drogom. Ugrizao je policajca pa progutao paketić. Preminuo je
PROŽVAKAO DROGU

UŽAS U SPLITU Zaustavili su ga s drogom. Ugrizao je policajca pa progutao paketić. Preminuo je

U policijskoj postaji muškarac je odbijao razgovor i davao nerazgovijetne odgovore, zbog čega su policajci posumnjali da nešto skriva u ustima. Na njihov zahtjev da to ispljune, odbio je i nastavio žvakati

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025