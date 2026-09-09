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Srpski 'Spiderman' pobjegao iz njemačkog zatvora: Skočio s krova na stablo. Traže ga!

Piše HINA,
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Srpski 'Spiderman' pobjegao iz njemačkog zatvora: Skočio s krova na stablo. Traže ga!
Ilustracija | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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U bijegu je 35-godišnji zatvorenik koji je izveo spektakularan bijeg iz zatvora u Duisburgu, a vlasti trenutno tragaju za njim i razmatraju mjere za poboljšanje sigurnosti

Srpski zatvorenik koji je prošloga tjedna pobjegao iz zatvora u zapadnoj Njemačkoj skočivši na stablo sam je sebe navodno nazvao "Spidermanom". Benjamin Limbach, ministar pravosuđa zapadne savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija, rekao je u srijedu da 35-godišnjem bjeguncu nema ni traga nakon što je pobjegao iz zatvora u Duisburgu.

Limbach je izvijestio parlamentarni odbor za pravosuđe da je zatvorenik uklonio rešetku s prozora na trećem katu, provukao se duž četvrtoga kata, a zatim popeo na krov.

Istražitelji vjeruju da je odande skočio na stablo na ulici ispred zatvora i pobjegao.

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"Mali otvor i činjenica da je do bijega došlo na znatnoj visini ukazuju na to da je taj pothvat bio opasan po život te da je od zatvorenika zahtijevao veliku spretnost", rekao je Limbach.

"Moglo bi se reći da bi rijetko tko uopće bio sposoban za takav bijeg", dodao je.

Vlasti razmatraju mjere za poboljšanje sigurnosti u tom zatvoru i drugdje u zatvorskom sustavu te savezne pokrajine.

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Limbach je rekao da se od grada Duisburga traži i da podreže stabla uz cestu ispred zatvora.

I dalje je potpuno nejasno kako je zatvorenik uspio ukloniti rešetku.

Drugi zatvorenik izjavio je da je bjegunac možda dobio "skupi alat za piljenje" od rođaka tijekom posjeta.

"Ta informacija još nije potvrđena", rekao je Limbach.

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