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PILOT ŽIV

Srušio se ukrajinski F-16

Piše Ivan Jukić,
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Srušio se ukrajinski F-16
Foto: YouTube
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Na mjestu pada provodi se očevid, a prema dosad dostupnim informacijama nije bilo civilnih žrtava ni materijalne štete

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izgubilo je kontakt s borbenim avionom F-16 tijekom borbene misije, nakon što je na letjelici došlo do izvanredne situacije u letu. Pilot se uspio na vrijeme katapultirati te je živ i prevezen u bolnicu na pregled. Kako su priopćile ukrajinske vlasti, pilot je sudjelovao u presretanju ruskih zračnih ciljeva na jednom dijelu bojišnice kada je bio prisiljen napustiti avion. Na mjestu pada provodi se očevid, a prema dosad dostupnim informacijama nije bilo civilnih žrtava ni materijalne štete.

Točan uzrok incidenta zasad nije poznat. Ukrajinska vojska navodi da je pokrenuta istraga, a detalji o lokaciji pada i okolnostima nesreće nisu objavljeni.

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F-16, koje je Ukrajina počela dobivati od zapadnih saveznika tijekom 2024. godine, koristi za presretanje ruskih projektila i dronova, ali i za napade na ruske vojne položaje.

Ovo nije prvi gubitak tog tipa zrakoplova u ukrajinskom ratnom zrakoplovstvu. Jedan F-16 srušio se u kolovozu 2024., kada je poginuo pilot Oleksij Mes, dok je u travnju 2025. u borbenoj misiji život izgubio i 26-godišnji pilot Pavlo Ivanov. Još jedan F-16 izgubljen je u svibnju 2025., no tada se pilot također uspio sigurno katapultirati.

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