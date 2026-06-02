Obavijesti

News

Komentari 2
SVINJE IZAZVALE KOLAPS

Stabilizira se promet na ZG obilaznici: Slučaj sa svinjama istražuje Državni inspektorat

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Stabilizira se promet na ZG obilaznici: Slučaj sa svinjama istražuje Državni inspektorat
10
Foto: Čitatelj 24sata/HAK

Između Buzina i Lučkog na A3 promet se vraća u normalu, a i dalje se vozi uz ograničenje brzine od 40 km/h

Svinje koje su ispale iz vozila na zagrebačkoj obilaznici u utorak oko 16.30 sati stvorile su potpuni kolaps u prometu. Kolone su dosezale do osam kilometara, a iz Hrvatskog autokluba pozivali su vozače na oprez. I oko 19 sati se vozilo uz ograničenje, ali se situacija stabilizirala na obilaznici.

VELIKA OBLJETNICA HAK obilježava 120 godina postojanja: 'Naša predanost sigurnosti nije se promijenila'
HAK obilježava 120 godina postojanja: 'Naša predanost sigurnosti nije se promijenila'

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kolaps zbog svinja na obilaznici u Zagrebu, pokušat će ih uhvatiti. Kolona čak 5 km! VIDEO
Kolaps zbog svinja na obilaznici u Zagrebu, pokušat će ih uhvatiti. Kolona čak 5 km! | Video: Čitatelj 24sata

Kako su nam ranije potvrdili iz PU zagrebačke, dojavu o životinjama na cesti dobili su oko 16.35 u utorak. Svinje su ispale iz vozila, a veterinarske službe, kao i policija, na terenu su i rade svoj posao. 

Foto: Čitatelj 24sata
POISPADALE KOD BUZINA VIDEO Kolaps zbog svinja na obilaznici u Zagrebu, pokušat će ih uhvatiti. Kolona čak 7 km!
VIDEO Kolaps zbog svinja na obilaznici u Zagrebu, pokušat će ih uhvatiti. Kolona čak 7 km!

- Na zagrebačkoj obilaznici čovjek se vozio i otvorila su mu se bočna vrata na kombiju, strahota! Ima i mrtvih praščića, kolone su velike ovdje - rekao nam je tada čitatelj.

Naime, slučaj je preuzeo Državni inspektorat, Služba veterinarske inspekcije. Poslali smo im i upit, a odgovor ćemo u cijelosti objaviti čim ga dobijemo. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Novi ruski napadi dronovima na Ukrajinu: Najmanje petero mrtvih, deseci ranjenih u Kijevu
OZLIJEĐENO I DIJETE

Novi ruski napadi dronovima na Ukrajinu: Najmanje petero mrtvih, deseci ranjenih u Kijevu

Ruski projektil pogodio je 24-katnicu u Kijevu, a pod ruševinama bi mogli biti zatrpani stanari. Napadi su pogodili i Dnjepar te Harkiv, gdje je ozlijeđeno i dijete
Sutra samo kratko smirivanje, srijeda opet donosi obilnu kišu
PREVRTLJIVI LIPANJ

Sutra samo kratko smirivanje, srijeda opet donosi obilnu kišu

Početak lipnja donosi nam prevrtljivo vrijeme pa nakon današnje kiše, utorak donosi smirivanje, ali srijeda opet kišu i to obilniju ponegdje
UHIĆEN MARKO MARTINJAK Hrvatski borac glavom u glavu nokautirao čovjeka na turniru!
POLICIJA OBJAVILA

UHIĆEN MARKO MARTINJAK Hrvatski borac glavom u glavu nokautirao čovjeka na turniru!

Osumnjičeni 36-godišnjak je uhićen te je nad njim u tijeku kriminalističko istraživanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026