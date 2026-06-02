Stabilizira se promet na ZG obilaznici: Slučaj sa svinjama istražuje Državni inspektorat

Svinje koje su ispale iz vozila na zagrebačkoj obilaznici u utorak oko 16.30 sati stvorile su potpuni kolaps u prometu. Kolone su dosezale do osam kilometara, a iz Hrvatskog autokluba pozivali su vozače na oprez. I oko 19 sati se vozilo uz ograničenje, ali se situacija stabilizirala na obilaznici.

VIDEO Kolaps zbog svinja na obilaznici u Zagrebu, pokušat će ih uhvatiti. Kolona čak 5 km!

Kako su nam ranije potvrdili iz PU zagrebačke, dojavu o životinjama na cesti dobili su oko 16.35 u utorak. Svinje su ispale iz vozila, a veterinarske službe, kao i policija, na terenu su i rade svoj posao.

- Na zagrebačkoj obilaznici čovjek se vozio i otvorila su mu se bočna vrata na kombiju, strahota! Ima i mrtvih praščića, kolone su velike ovdje - rekao nam je tada čitatelj.

Naime, slučaj je preuzeo Državni inspektorat, Služba veterinarske inspekcije. Poslali smo im i upit, a odgovor ćemo u cijelosti objaviti čim ga dobijemo.