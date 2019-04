Staljin nije htio spasiti sina već ga je ostavio da umre u logoru

Kada je Hitlerova vojska izgubila bitku kod Staljingrada, Crvena armija je zarobila njemačkog feldmaršala Friedricha Paulusa i Nijemci su ga željeli razmijeniti za Staljinovog sina Jakova Džugašvilija koji je bio u njihovom zarobljeništvu. No Staljin nije pristao. Odbio je ovakvu razmjenu, ne želeći mijenjati feldmaršala za svog sina, jer je Jakova smatrao običnim vojnikom i nije želio da ima poseban tretman.

- Neću mijenjati maršala za poručnika - navodno je tada kazao Staljin.

Foto: wikipedia Feldmaršal Friedrich Paulus

Dva mjeseca kasnije Jakov je bio mrtav.

Rođen je 1907. godine kao jedino dijete Staljina i njegove prve supruge Gruzijke Ekatarine Svandize, koju je Staljin jako volio, a koja je umrla od tifusa osam mjeseci nakon rođenja sina.

Maleni Jakov je odrastao sa svojom bakom i tetama u Gruziji jer je Staljin u to predrevolucionarno doba često bio po zatvorima.

Otac i sin nisu se nikada pretjerano dobro slagali.

U dobi od 23 godine Jakov se htio ubiti. Sam u svom stanu pucao si je u prsa. Liječnici su ga uspjeli spasiti. Kad ga je u bolnicu došao vidjeti otac samo je kratko rekao "Čak ne može ni pucati kako treba".

Najveći sukob između njih izazvalo je Jakovljevo vjenčanje sa židovskom plesačicom Julijom Meltzer. Staljin kao veliki antisemit nije htio imati Židove u obitelji. Jakov je, inače, diplomirao elektrotehniku i tri puta se ženio. Treću ženu upoznao nakon što se u kafiću potukao s njezinim mužem. Staljin njegovu ženu Juliju nikada nije zvao po imenu. Ona je za njega bila 'ona Židovka'.

Jakov je sudjelovao u Drugom svjetskom ratu. Bio je u pješadiji, a Nijemci su ga zarobili 1941. te je proveo dvije godine u koncentracijskom logoru.

Nakon što je Jakov zarobljen Staljin je njegovu ženu Juliju posalo je u logor.

Ipak, Staljinu je na neki način bilo žao što nije mogao vratiti sina. Poslije rata jednom prilikom je kazao:

- Pomisli samo koliko je sinova završilo u logorima! Tko bi njih zamijenio za Paulusa. Jesu li bili gori od Jakova? Morao sam odbiti….. Što bi rekli za mene milijuni očeva iz Partije, da sam zaboravljajući na njih pristao zamijeniti Jakova? Ne, nisam imao prava… Bilo mi je tako žao Jaše! - kazao je jednom prilikom vidno potreseni Staljin.

Foto: Screenshot/youtube Jakov Džugašvili u logoru Sachsenhausen

Postoji više verzija Jakovljeve smrti. Jedan je da je Jakov čuvši da mu otac ne pristaje na razmjenu navodno iskočio iz barake u logoru Sachsenhausen sjeverno od Berlina i rekao njemačkim vojnicima "Pucajte, pucajte", što su oni i učinili.

No neki povjesničari tvrde da se namjerno bacio na električnu ogradu i tako skončao.

Kasniji arhivski podaci upućuju na to da ga je ubio stražar nakon što se Jakov odbio pokoriti naredbi. U svakom slučaju, kad je Staljin čuo da je Jakov "Jaša" skončao bacivši se na ogradu, smatrao to herojskim činom svog sina i bio ponosan na njega.

