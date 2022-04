Stana je u potresu izgubila sve: 'Moram prodati sve svinje, živim u jadnim uvjetima’

Svi su mi planovi pali u vodu. Oni koji me znaju, znaju da sam proživjela svašta, ali i dalje sam nekako ostala puna vjere i nade u bolje sutra. Sad, kad sam saznala da ništa ni od svinjaca, izgubila sam povjerenje u ljude, rekla je Stana Bjelajac iz Majskih Poljana. Baka dviju unučica koja je u potresu izgubila sve, sad mora prodati i svinje, svoj jedini izvor prihoda.

Udruga Ljudi za ljude prva je na svojoj stranici objavila jezivu vijest o baki Stani i drugim nesretnim ljudima iz toga kraja.

- Majske Poljane. Obnova ni u tragovima, ali ono malo što su uspjeli spasiti stoke danas moraju prodati. Mnogi ovdje nisu uspjeli proći na natječaju 5.2.1. za obnovu poljoprivrednih objekata jer nisu uspjeli prikupiti kompliciranu dokumentaciju ili nemaju novca za elaborat, ni za predfinanciranje, ni za projektanta, kojeg je bilo nemoguće i dovući do Banije. Svima će biti na neku obljetnicu puna usta pomoći i podrške, a ovi ljudi su ostavljeni bez prave podrške i pomoći. Stana Bjelajac tako danas mora prodati svoje svinje - napisali su u toj grupi.

Stana nam je u suzama pojasnila o čemu je zapravo riječ.

- Na natječaju nisam prošla jer je trebao biti upisan jedan vlasnik svinjaca, a na mojim su papirima upisane obje moje unuke jer ja tako želim. One su mi sve i ne želim to mijenjati - rekla je Stana. Ona i snaha žive zajedno s dvije Stanine unučice, i to od 2400 kuna primanja. Stani su svinje bile sve, sad ih mora prodati.

- Prodajem ih za pet kuna po kilogramu. Odmah bih ih sve dala samo kad bi naletjela mušterija, ali ni njih nema - kaže očajna Stana. Dodaje da je obnovu svinjaca silno željela, iako, tvrdi, ni tada joj ne bi bilo lako.

- Imam veliku želju baviti se i dalje svinjama, ali u tako jadnim uvjetima živim da mi je teško brinuti o njima sa svinjcima i bez njih. Voljela bih imati normalne uvjete za ovaj posao i trud oko tih svinja. Zar doista puno tražim? - zavapila je žena.

Stani Bjelajac uništena je kuća u potresu u Majskim Poljanama. Zadesila ju je velika tragedija jer na njenom OPG-u nema ni pola svinja koje je nekad imala. Neke su uginule od straha, a neke od hladnoće iako im redovito grije vodu. Uz svinjac, otvorila je i OPG poslije muževe smrti. Uzgoj svinja bila je sinova želja, a sin je također preminuo i majka nije željela odustati od obiteljskog posla. Nastavljala je uzgajati svinje unatoč tome što na imanju više nema ni struju ni vodu.

Najčitaniji članci