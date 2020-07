Stanari Cvjetnog: 'Bojimo se da ćemo završiti na cesti, teško je'

Nismo očekivali da će građani biti smješteni u paviljonima ovoliko dugo. Mi ih samovoljno nećemo iseljavati, ali neki krajnji rok do kada bi trebali izaći je 1. rujna, do tada bi se Vlada trebala konstituirati, kaže Župan

<p>Imam 87 godina, star sam i bolestan s nizom dijagnoza, stalno moram biti na kisiku. Oduvijek živim pošteno, nisam nikad ni žvaku ukrao, ali točno mi dođe da pred kraj života napravim krivično djelo i završim u Remetincu kako bih imao krov nad glavom, toliko sam očajan - uzrujano nam priča<strong> Stanko Batovac</strong> (84), jedan od 408 građana koji će uskoro dočekati svoj četvrti mjesec življenja u Studentskom domu ‘Cvjetno naselje’.</p><p>Kako je Sabor raspušten prije donošenja Zakona o obnovi grada Zagreba, a nova se Vlada još uvijek nije formirala, mnogi su građani na rubu toga da završe na ulici. Savjetnik ravnatelja Studentskog centra <strong>Mario Župan</strong>, rekao nam je kako samovoljno neće izbacivati ljude iz doma, no da bi se svi trebali iseliti do 1. rujna.</p><p>- Nismo očekivali da će građani biti smješteni ovoliko dugo u domu. Trenutno je tu najviše ljudi koji imaju žute naljepnice te onih koji nemaju riješen imovinski status svog objekta. Sobe moramo očistiti i dezinficirati te ih pripremiti za studente koji bi se u njih trebali useliti na jesen. Svim stanarima koji do tada još uvijek budu živjeli u domu najavit ćemo minimalno dva tjedna unaprijed da se moraju iseliti. Trenutno čekamo da se konstituira nova Vlada te se nadamo konkretnom rješenju za građane kroz mjesec dana - kaže.</p><p>Iako je stanarima bilo jasno da je dom samo privremeno rješenje, ogorčeni su jer u četiri mjeseca nisu dobili nikakva konkretna rješenja od grada i države.</p><p>- Ljuta sam jer nema rješenja, jer ne znamo što da radimo. Na nas se u potpunosti zaboravilo, a tko nas spominje, stvara o nama dojam da želimo ostati ovdje, a nije tako. Svaki dan kucamo na nečija vrata, šaljemo mailove, zovemo, ali nema odgovora. Pa svi mi bi se najradije vratili kući, samo kad bi nam netko rekao što da radimo, koji je sljedeći korak. Ovako čekamo, a ni sami ne znamo što - ispričala nam je <strong>Jasnica Petrović </strong>(51) koja u domu živi s dvoje djece.</p><p>Ogorčena je i <strong>Stana Jelenić</strong> (67) koja se morala iseliti iz svog stana na Opatovini.</p><p>- Teško je, jako teško. Ljudi koji imaju žute naljepnice počeli su dobivati pozive ovaj tjedan da su im zahtjevi za stan odbijeni, bez konkretnog pisanog dokumenta, dok i ovi koji su dobili rješenja da će im država plaćati stan, stan ne mogu naći jer najmodavci ne žele potpisati ugovor o najmu s državom. Koliko smo samo puta zvali i kucali na vrata, nema ni broja. Prvo što nas pitaju je, jeste li socijalni slučaj, kad kažemo da nismo, već smo otpisani, bez mogućnosti da nas itko sasluša ili nam da neko konkretno rješenje. Na kraju ćemo pod stare dane morati posuđivati novac i dizati kredite, ako ih uopće budemo mogli dignuti, da možemo otići u podstanarstvo - kaže.</p><p>Bespomoćnim građanima od svega najteže pada što nema konkretnog sustava koji bi ih mogao informirati i pobrinuti se za njih, već su u potpunosti prepušteni sami sebi.</p><p>- Nakon potresa svi su dolazili ovdje i govorili nam da se ne brinemo - Bandić, ministri.. Prošla je kampanja, prošli su izbori, a mi nikome nismo ni na pameti. Neka dođe Plenković, neka dođe netko i kaže nam što dalje. Ako je situacija takva da od obećanja nema ništa, a to je sve izglednije, neka nam se to kaže. Žalosno je da se na nas svaljuje krivnja, mi nismo ovo tražili, ali smo tu i nećemo nestati i netko se za nas mora pobrinuti. Pa ljudi smo, nismo brojevi - ljuto nam govori <strong>Džana Kahteran Hodžić</strong> (28).</p><p>Stanari Cvjetnog naselja od sljedećeg će se tjedna iz ostalih paviljona morati useliti u prvi i drugi paviljon kako bi se ostali paviljoni krenuli pripremati za studente. Iako zabrinuti da će ih dočekati prljave sobe te da se neće voditi njihovim njihovim zdravstvenim stanjem, te nam je navode demantirao Mario Župan.</p><p>- Moramo krenuti s pripremom paviljona za useljenje studenata na jesen, tako da ćemo početkom sljedećeg tjedna sve građane koji su smješteni u ostalim paviljonima preseliti u prvi i drugi kako bismo sve dezinficirali i popravili eventualne štete. Sve sobe u prvom i drugom paviljonu unaprijed ćemo dezinficirati i pripremiti za građane, a uzet ćemo u obzir da sve nepokretne ili one koji se slabije mogu kretati smjestimo u prizemlje - zaključuje.</p>