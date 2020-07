Prihvatili Bandićevo izvješće o potresu i pomoći građanima...

<p>Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u četvrtak su na tematskoj sjednici o potresu većinom glasova prihvatili izvješće gradonačelnika <strong>Milana Bandića </strong>o poduzetim aktivnostima u pomoći građanima i pravnim subjektima, te saniranju šteta od potresa. </p><p>Gradski zastupnici prihvatili su i Bandićev prijedlog zaključka o pomoći građanima Zagreba kroz dodjelu novčane pomoći ili subvenciju kamata na kredite za obnovu nekretnina oštećenih u potresu.</p><p><strong>Bandić: Sve što provodi za sanaciju štete, Grad Zagreb sam financira</strong></p><p>Bandić je istaknuo da se sve aktivnosti koje je Grad Zagreb provodio i provodi vezano uz sanaciju štete nakon potresa 22. ožujka za sada financiraju iz gradskog proračuna.</p><p>Gradskoj skupštini je predložio da prihvati prijedlog dodjele novčane pomoći vlasnicima nekretnina oštećenih u potresu za kupnju materijala i izvođenje građevinskih radova do 50.000 kuna ili korištenje prava na subvenciju kamata na kredite od dva posto fiksno godišnje za razdoblje od 10 godina.</p><p>Za tu je mjeru predviđeno oko 15 milijuna kuna, a mogu se prijaviti građani čija je nekretnina oštećena iznad 30 posto njezine vrijednosti. Grad će izračunati iznos novčane pomoći u visini 30 posto od procijenjenog iznosa štete, ali ne više od 50 tisuća kuna.</p><p><strong>Brumnić: Teško se s 50.000 kuna može obnoviti stan koji je stradao iznad 30 posto </strong></p><p>Predsjednik Kluba gradskih zastupnika SDP-a Zvane Brumnić rekao je da taj prijedlog ustvari neprovediv.</p><p>"Relativno je nekoristan za građane Zagreba koji nužno trebaju pomoć u obnovi svojih objekata, jer se s 50.000 kuna vrlo teško može obnoviti stan koji je stradao 30 posto", rekao je Brumnić.</p><p>U zaključku stoji da će se novčana pomoć ili subvencija kamata na kredite odobravati vlasnicima nekretnine oštećenih u potresu za kupnju materijala i građevinske radove, uz uvjet da vlasnik nekretnine ima prijavljeno prebivalište na adresi nekretnine za koju traži dodjelu pomoći - on ili njegov bračni ili izvanbračni drug te druga osoba koja je po posebnim propisima izjednačena s bračnim drugom.</p><p>Također, uvjet je da u vlasništvu nemaju drugu nekretninu na području Zagreba, te da se radi o oštećenju iznad 30 posto vrijednosti nekretnine i da je prijavljena šteta u Registar šteta.</p><p>Pravo na novčanu pomoć i subvenciju kamata na kredit može ostvariti samo jedan od suvlasnika nekretnine.</p><p>Kod definiranja kriterija za bodovanje temeljem kojih bi se utvrdile liste za dodjelu novčane pomoći i subvenciju kamata posebno se vodilo računa o socijalnom aspektu - prosječnim mjesečnim primanjima po članu zajedničkog kućanstva, te statusima korisnika prava socijalne skrbi, nezaposlene osobe, samohranog roditelja, umirovljenika, osobe s invaliditetom.</p><p>Postupak dodjele novčane pomoći pokrenut će se javnim pozivom za podnošenje zahtjeva, a zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom podnosit će se Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša. Gradski ured će izračunati iznos novčane pomoći u visini 30 posto od procijenjenog iznosa štete koji će procijeniti Stručno povjerenstvo Grada za procjenu šteta od potresa. Pri tome iznos novčane pomoći ne može biti veći od 50.000 kuna.</p><p>Subvencija kamata odobrit će se podnositeljima zahtjeva koji se nalaze na Listi prvenstva. Konačnu odluku o odobravanju kredita donosi banka, a sredstva s osnove subvencije kamate doznačavat će se bankama sukladno ugovoru što će se sklopiti između Grada Zagreba i banke i to ovisno o ugovorenoj dinamici otplate kredita. Korisnik subvencije gubi pravo na subvenciju kamate ako prestane redovito otplaćivati rate kredita.</p><p>Nakon završetka tematske sjednice o potresu, predsjednik Gradske skupštine Drago Prgomet (HDZ) najavio je da će se iduća skupštinska sjednica održati nakon ljetne stanke.</p><p> </p>