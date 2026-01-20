Obavijesti

KREĆE GOSPODARSKI FORUM

Stanite u red za Plenkovića: Evo s kim sve ima susret u Davosu

Među potvrđenim sastancima nalazi se šest susreta s predsjednicima država, a u sklopu foruma planiran je i susret s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, kao i razgovor s nobelovcem Johnom Martinisom, američkim znanstvenikom hrvatskog podrijetla.

Premijer Andrej Plenković od utorka do četvrtka sudjeluje na Svjetskom gospodarskom forumu, zajedno s oko 3000 političkih lidera, gospodarstvenika i znanstvenika iz cijeloga svijeta te čelnika međunarodnih institucija, objavili su iz HDZ-a te se pohvalili na svom Facebooku kako će Plenković imati najmanje 23 bilateralna sastanka i susreta, koji su zasad službeno dogovoreni.

Očekuje se da će se taj broj tijekom samog foruma dodatno povećati, ističu.

Među potvrđenim sastancima nalazi se šest susreta s predsjednicima država, i to s predsjednikom Azerbajdžana Ilhamom Alijevim, predsjednikom Izraela Isaacom Herzogom, predsjednikom Finske Alexanderom Stubbom, predsjednikom Armenije Vahagnom Hačaturjanom, predsjednikom Litve Gitanasom Nausėdom te predsjednikom Latvije Edgarsom Rinkēvičsom.

Predviđeni su i bilateralni razgovori s pet premijera: predsjednikom Vlade Češke Andrejem Babišem, premijerom Nizozemske Dickom Schoofom, predsjednikom Vlade Belgije Bartom De Weverom, premijerom Moldove Alexandruom Munteanuom te predsjedateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krišto.

U sklopu foruma planiran je i susret s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, kao i razgovor s nobelovcem Johnom Martinisom, američkim znanstvenikom hrvatskog podrijetla.

Osim političkih sastanaka, premijer Plenković održat će susrete s predstavnicima deset vodećih globalnih kompanija, među kojima su Mistral AI, Google, Deliveroo, ABN AMRO Bank, AstraZeneca, Quantum Basel Corporation, Holcim Group, Goldman Sachs, Luksic Group i PPF.

