POTVRDILA VLADA

Donald Trump pozvao Andreja Plenkovića u svoj Odbor za mir!

Donald Trump pozvao Andreja Plenkovića u svoj Odbor za mir!
Trump je potvrdio kako je u ovaj odbor pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina, poziv je otišao i Emmanuelu Macronu, koji ga, čini se, namjerava odbiti.

Hrvatski premijer Andrej Plenković dobio je poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa da se pridruži njegovom Odboru za mir, potvrđeno je za Tportal iz Vlade. Odgovor Trumpu još nisu poslali, iz Vlade poručuju kako će proučiti poziv...

A što je uopće Trumpov odbor za mir? Pa inicijativa koja bi bila usmjerena na rješavanje globalnih sukoba.

Trump je izvorno predložio osnivanje Odbora za mir kada je prošlog rujna najavio svoj plan za okončanje rata u Gazi.

Nacrt povelje koji je američka administracija poslala u oko 60 zemalja predviđa da članice uplate milijardu dolara u gotovini ako žele da njihovo članstvo traje dulje od tri godine, prema dokumentu koji je vidio Reuters

Trump je potvrdio kako je u ovaj odbor pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina, poziv je otišao i Emmanuelu Macronu, koji ga, čini se, namjerava odbiti.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će uvesti carine od 200 posto na francuska vina i šampanjce, tvrdeći kako će taj potez potaknuti francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da se pridruži njegovoj inicijativi.

Na pitanje novinara o Macronovoj izjavi da se neće pridružiti odboru, Trump je rekao: "Je li to rekao? Pa, nitko ga ne želi jer će vrlo brzo otići s dužnosti".

"Uvest ću carine od 200 posto na njegova vina i šampanjce i on će se pridružiti, ali ne mora se pridružiti", rekao je Trump.

Francuska namjerava odbiti poziv da se pridruži inicijativi u ovoj fazi, rekao je u ponedjeljak izvor blizak Macronu.

Poziv je dobila i Slovenija, stigao je i u Kinu, Mađarsku...

