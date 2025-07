Stanovnica Kajzerice: "Nisam spavala, do 1.30 je trajala proba za koncert, bubnjali su!"

- Tonska proba, s bubnjevima i pratećim vokalima, trajala je do pola dva u noći, nisam mogla spavati! Pa što je to, zar mi drugi ne moramo ujutro na posao, i sve se mora podrediti koncertu?!, zgroženo nam je kazala stanovnica Kajzerice, zagrebačkog kvarta uz Hipodrom na kojem se priprema Thomsponov koncert u subotu. Stanuje, kaže nam, u prvom redu zgrada uz Hipodrom, stan je okrenut u smjeru koncertne površine. Iza prvog reda tonska proba se nije čula.

Zagreb: Radovi na hipodromu uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Legla sam oko 22 sata, glazba me probudila sat vremena kasnije, i držala budnom do pola dva, pa gdje toga ima?! Nije mi jasno tko to, i zašto dozvoljava, da svi moramo svoje živote, već danima, tjednima zapravo, podrediti jednom koncertu, čiji god bio!, dodaje Kajzerčanka. Tonska proba smeta Kajzerčanima, zbog snopova svjetlosti sa pozorice već su se žalili stanari Sigeta.

Od 18. lipnja je zatvorena Antallova ulica uz Hipodrom kako bi organizator mogao nesmetano dolaziti s opremom, ukinut je ZET-ov autobus od Bundeka preko Antallove, kkroz Kajzericu vozi samo jedna linija, mali autobus, i to preko Avenije Dubrovnik, MSU-a i Bundeka dalje u grad.

Zagreb: Privremeno je zatvoren promet oko Hipodroma zbog radova na pripremi pozornice za Thompsonov koncert | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- A što nas sve tek čeka od petka do nedjelje, ne želim ni zamišljati!, kaže Kajzerčanka. Nema kud, dodaje, mora ići na posao i preko vikenda, pita se kako će, od siline ljudi u kvartu, to uopće moći.

- Nadam se da će sve proći dobro, ali nije fer da mi toliko moramo trpjeti radi jednog koncerta, zaključuje žena. Kajzerica će biti zatvorena od petka navečer do nedjelje ujutro, jednako tako i Zapruđe.