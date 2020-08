Stanovnici Markuševca: Imamo mi većih problema od zmijurine

Mi od potresa nismo došli k sebi. Svaka tutnjava u našem se kraju najviše osjeti. Većina kuća još je u derutnom stanju, mnogi se još nisu vratili u svoje domove, rekao nam je jedan od susjeda

<p>Čuli smo za tu priču. Ne znam, ja to ne bih mogla držati u kući, ali ima nas svakakvih. Tko voli, neka izvoli, ispričala nam je kroz smijeh mještanka zagrebačkog Markuševca.</p><p>Naime, prošlog ponedjeljka u Markuševcu je nestao kraljevski piton i još ga nisu pronašli, a vlasnica je preko Azila Dumovec zatražila pomoć u pronalasku njene ženke pitona. <strong>Zoe </strong>je stara tri godine, a iako nije pretjerano brza, od ponedjeljka je mogla otići vrlo daleko. U svojem je terariju netom prije nestanka presvukla kožu.</p><p>- Slušajte, imam ja previše briga osim te zmijurine. Mi od potresa nismo došli k sebi. Svaka tutnjava u našem se kraju najviše osjeti. Većina kuća još je u derutnom stanju, mnogi se još nisu vratili u svoje domove. Ako ništa, zmija uživa u slobodi. Nije to životinja za kavez - ispričao nam je jedan od susjeda. Njegova sumještanka dodaje kako njoj nije baš svejedno.</p><p>- Gledajte, neki od nas imaju vrtove koje obrađuju, pa tako i ja. Ako je slučajno motikom lupim, možda će skočiti na mene. Ja to ne znam, ali da mi je svejedno, nije. Nadam se da će je uhvatiti ili nam barem reći da nije više u našem kraju i da ne gmiže ovuda - nadovezala se druga susjeda.</p><p>Ravnatelj zagrebačkog ZOO-a<strong> Damir Skok</strong> objasnio nam je kako je zmija vrlo vjerojatno negdje u blizini.</p><p>- Teško je generalno govoriti o zmijama, one nisu sve iste. Konkretno, ova zmija voli se sakriti ispod nečega. Ona je nahranjena dan-dva prije nestanka, pa je sad mirna nekoliko tjedana. Sigurno je u nekom zaklonu, naravno, ako je živa. Ta vrsta zmije kreće se samo noću i ne voli biti pretjerano izložena noću. Ono što treba naglasiti, iako vam Zoe vjerojatno ne bi učinila ništa, budući da je riječ o životinji koju ne poznajete, nemojte je dirati - pojasnio je Skok.</p><p>Vlasnica bjegunke, <strong>Viktorija Tvorek</strong>, kazala je kako se boji da zmiju neće nikad pronaći.</p><p>- Posvuda smo je tražili, nema je nigdje. Susjedi su oko svojih kuća pretražili svaki mogući zaklon, ali ništa. Ne znam. Možda ju je usmrtila neka druga životinja ili netko drugi, ali bojim se da je nećemo više vidjeti, no još je tražimo - kazala nam je Viktorija. Piton je bio dar za njenog 12-godišnjeg sina Krstu, koji nerijetko s njim šeće po susjedstvu.</p><p>- Nije uobičajeno, ali mi smo u malom kvartu, svi smo povezani kao susjedi, oni svi znaju za to i navikli su na njega i na životinje. Susjedi se ne plaše, većinom su se htjeli slikati sa Zoe - rekla nam je Viktorija, koja je otkrila i kako Krsto ima više životinja. Zato ponavljamo poziv: Ako vidite zabludjelu zmiju na slobodi, ne dirajte je, javite se azilu za životinje u Dumovcu.</p>