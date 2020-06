Stanovnici Markuševca: 'Noćima ne spavamo mirno, a ovaj se osjetio najjače do sad'

Bio je plitak pa se osjetio jače. Sve se treslo i nisam mogla zaspati. Zapravo ne znam kada sam zadnji put mirno spavala. U neizvjenosti sam svaki dan i samo čekam kada će opet zatresti, kažu nam u Markuševcu

<p>Nakon jučerašnjeg, novi je potres probudio Zagrepčane oko 4 sata i 15 minuta. Bio je jačine od 2,4 po Richteru, međutim stanovnici Markuševca kažu da se osjetio i jače.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Stanovnici Markuševca u strahu od potresa</strong></p><p>- Pobudio nas je jutros, sve se jako treslo i čulo kao grmljavina, kasnije nisam mogla zaspati. Ne znam ni tko je u ovom našem kraju, živimo svaki dan u strahu što će biti i hoće li nam se nešto srušiti na glavu - rekla nam je <strong>Vesna Ritoša</strong>, stanovnica Markuševca čija je kuća u potpunosti stradala u potresu.</p><p>- Grozno je to sve. Svaki put kada se zatrese, mi osjetimo jače nego u gradu. Svaki da se ustanemo i čekamo kada će zatresti. Neizvjesnost je ubitačna - kaže.</p><p>Od potresa jutros nije stigla provjeriti oštećenja na kući jer je morala na posao.</p><p>- Od velikog potresa imali smo serije malih i svaki put otkrijemo da je nešto novo napuklo. Jednostavno, kuća je načeta i svako mrdanje dovodi do još većih oštećenja. Tako je sigurno i ovo današnje - kaže.</p><p>Potres je osjetila i <strong>Suzana Krhen</strong> koja je sa sinom netom prije potresa obnovila kuću koja je u potpunosti stradala.</p><p>- Užasno je treslo i probudilo me. Svi živimo na rubu i u neizvjesnosti svaki dan. Ne znam kada sam zadnji puta mirno spavala - priča nam.</p><p>Trenutno boravi na katu kuće kod svojih kumova, no uskoro će se morati od tamo iseliti.</p><p>- U dvorište su mi postavili kontejner u koji ću se preseliti u kolovozu. Međutim, kako je on u mom dvorištu, a kuća mi je načeta, neka malo jače zatrese i kuća se može srušiti na kontejner, tako da ni to nije sigurna opcija. Da ne govorim za zimu koja je jako hladna - kaže.</p><p>Stanovnici Markuševca u stalnom su strahu jer se nalaze u samom epicentru potresa.</p><p>- Svaki dan me strah. Ja vam to uopće ne mogu opisati. Ne prođe niti jedan dan da mi ne osjetimo kako se trese. Ta ubitačnost iščekivanja je najgora - objašnjava nam Suzana.</p><p>Misli kako su na njih svi zaboravili.</p><p>- Mi smo tu stvarno jako loše prošli, a imam osjećaj da jednostavno nitko ne misli na nas. Zvali smo, predavali papire, kucali na vrata, ali nitko nam ne daje odgovore. Što će biti s nama, ne znam - kaže.</p><p>Predala je papire za najam državnog stana, no boji se hoće li ga dobiti.</p><p>- Nekoliko ljudi je dobilo rješenja od države, no stan ne mogu naći. Najmodavci se boje potpisati ugovor s državom jer se boje da će im država kasniti s isplatama. Tako da je i ako dobijem rješenje, upitno što će biti dalje - zaključuje.</p>