Stara Vlaška ulica u Zagrebu postat će pješačka zona

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević potpisao je odluku o odabiru izvođača radova za trajno uređenje Stare Vlaške ulice kao pješačke zone, početak radova najavljen je do rujna, a investicija je vrijedna 3,4 milijuna eura, izvijestili su u srijedu iz Grada Zagreba.

Projekt se realizira prema rješenju odabranom na urbanističko-arhitektonskom natječaju, na koji su pristigla 23 rada, koja su bila izložena i predstavljena javnosti. Cilj natječaja bio je dobiti najkvalitetnije rješenje za rekonstrukciju toga dijela Vlaške ulice, uključujući i novo prometno rješenje, poručili su iz Grada Zagreba.

"Kada smo Staru Vlašku, malu Martićevu i Masarykovu pretvorili u pješačke zone, jasno smo najavili da slijedi i njihovo trajno i cjelovito uređenje. Sada krećemo upravo u tu fazu za Staru Vlašku, prema rješenju odabranom na arhitektonskom natječaju", rekao je gradonačelnik.

Zahvat obuhvaća obnovu Stare Vlaške te Ulice Jurja Branjuga, na ukupnoj površini od 4050 četvornih metara. Postojeći kolnik u Staroj Vlaškoj prenamijenit će se u pješačku površinu - asfalt će zamijeniti kamene ploče, a uklanjanjem rubnjaka formirat će se jedinstvena kolno-pješačka cjelina s novim sustavom površinske odvodnje.

Početak radova očekuje se do rujna, s rokom izvođenja od tri mjeseca. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 3,4 milijuna eura bez PDV-a.

"Uređenje donosi više zelenila, novu opremu i rasvjetu te modernizirana prometna rješenja koja će povećavati sigurnost pješaka i protok prometa. Želimo stvoriti prostor u kojem će se ljudi rado zadržavati, a ne samo prolaziti“, naglasio je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet.

Prostor Stare Vlaške prema projektu je zamišljen u tri zone, odnosno kao šetalište, trg i park. Južna zona namijenjena je pješacima, uz slobodan široki prostor bez barijera na kojem je moguće povremeno organizirati festivale, sajmove, tržnicu, itd. U središnjem dijelu bit će zelenilo, prostor za odmor, druženje, sastanke i igru, dok će sjeverna zona biti za ugostiteljske sadržaje, trgovine i slično.

Projektom rekonstrukcije Vlaške ulice obuhvaćen je i dio Branjugove ulice, od Langovog trga do Palmotićeve, dio Palmotićeve ulice te dio Vlaške ulice od Palmotićeve do Draškovićeve ulice. U sklopu radova izgradit će se novi vodoopskrbni cjevovod u Branjugovoj ulici, osigurati elektroenergetski priključak za javna događanja te modernizirati sustav javne rasvjete. Dekorativnom rasvjetom osvijetlit će se i spomenik Augustu Šenoi na platou u Vlaškoj ulici.