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RASTEREĆENJE PROMETA

Stari granični prijelaz BiH i Hrvatske kod Gradiške otvara se do kraja ovog mjeseca

Piše HINA,
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Stari granični prijelaz BiH i Hrvatske kod Gradiške otvara se do kraja ovog mjeseca
Hrvatski građani po jeftinije gorivo odlaze u BiH | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL
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Dio radova je izvršen a drugi dio bit će u narednih sedam do 10 dana. Stvorili su se uvjeti za otvaranje. Očekujemo da će do kraja mjeseca on profunkcionirati, samo ćemo još vidjeti u kojem kapacitetu", kazao je za javni servis RTRS Miroslav Јanković

Stari granični prijelaz između Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji prolazi kroz Bosansku Gradišku bit će ponovo u funkciji najkasnije do kraja listopada, najavio je u utorak direktor tvrtke zadužene za sanaciju dijela mosta preko Save čije je oštećenje prouzročilo privremeni prekid graničnog prometa.  

"Dio radova je izvršen a drugi dio bit će u narednih sedam do 10 dana. Stvorili su se uvjeti za otvaranje. Očekujemo da će do kraja mjeseca on profunkcionirati, samo ćemo još vidjeti u kojem kapacitetu", kazao je za javni servis RTRS Miroslav Јanković, direktor "Puteva RS".

Pojasnio je kako će prijelaz vjerojatno biti u funkciji za osobna vozila i autobuse no o tome tek treba odlučiti Uprava za neizravno oporezivanje BiH (UNO) koja je zadužena za upravljanje graničnim prijelazima.

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Stari prijelaz kod Gradiške, jedna od najfrekventnijih cestovnih poveznica između Hrvatske i BiH, morao je biti zatvoren u svibnju nakon što se obrušio dio ograde na početnom dijelu konstrukcije mosta preko Save s bosanskohercegovačke strane.

Nakon toga sav je promet prebačen na privremenoj osnovi na novi, ranije izgrađeni prijelaz kod Novog Varoša koji je u međuvremenu dobio suglasnost UNO za trajno korištenje.

Taj bi prijelaz, kako je naznačio Janković, ubuduće trebao ostati otvoren za sav promet dok bi stari prijelaz ostao rezerviran samo za putnike.

Takav će režim biti na snazi sve dok se ne utvrdi točno stanje starog mosta preko Save izgrađenog još 1956. godine.

Janković je naznačio kako će vjerojatno biti potrebna njegova temeljita sanacija pa je moguće očekivati ponovu privremenu obustavu prometa na tom prijelazu naredne godine. "Rokovi će biti kratki i brzo ćemo to završiti", kazao je.

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